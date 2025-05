Het tijdschema voor de Grand Prix van Monaco

Na de zege van Max Verstappen in Imola maakt de Formule 1 zich op voor één van de kroonjuwelen van de sport: de Grand Prix van Monaco. Hoewel de race op zondag niet altijd tot de hoogtepunten van het seizoen behoort, belooft de kwalificatie opnieuw een zinderende sessie te worden.

Oscar Piastri reist als leider in het kampioenschap af naar het Prinsdom, met 146 punten achter zijn naam. Lando Norris staat nog altijd tweede, met 133 verzamelde punten. Verstappen heeft de achterstand op het McLaren-duo weten te verkleinen en staat nu op 124 punten.

Circuit de Monaco

Het Circuit de Monaco vormt komend weekend het strijdtoneel. Het is een van de circuits die al sinds het begin van de Formule 1 op de kalender staat; in 1950 werd hier de eerste Grand Prix georganiseerd. De race wordt komende zondag verreden over 78 ronden, op het circuit dat 3,3 kilometer lang is. Het ronderecord staat nog altijd op naam van Lewis Hamilton, die in 2021 een tijd van 1:12.909 noteerde.

Tijdschema Grand Prix van Monaco

Aanstaande vrijdag begint het raceweekend met de eerste vrije training om 13:30 uur in Monte Carlo. Om 17:00 uur is het vervolgens tijd voor de tweede oefensessie. Zaterdag 24 mei krijgen de teams en de coureurs het laatste trainingsuurtje om 12:30 uur, want om 16:00 uur gaat het licht op het Circuit de Monaco op groen voor de kwalificatie. Die sessie zal uiteindelijk de startvolgorde bepalen van de Grand Prix van Monaco die zondag om 15:00 uur van start gaat.

Vrijdag 23 mei

13:30 uur: Vrije Training 1

17:00 uur: Vrije Training 2

Zaterdag 24 mei

12:30 uur: Vrije Training 3

16:00 uur: Kwalificatie

Zondag 25 mei

15:00 uur: Grand Prix van Monaco

