Hamilton in een euforische bui na puike race in Imola: "Tifosi was geweldig!"

Lewis Hamilton kwam tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna nét te kort voor een plek op het podium, maar liet maar weer eens zien wat de zevenvoudig wereldkampioen in zijn mars heeft zitten. Na afloop van de race blikt hij terug op een geweldige race.

Hamilton en Charles Leclerc wisten zich niet te plaatsen voor Q3 in de kwalificatie. Toch wist de zevenvoudig wereldkampioen zich in de race knap terug te vechten naar de top 10. Hij werd vierde, zijn beste resultaat van het jaar, en versloeg daarmee zelfs zijn teamgenoot Charles Leclerc. In de laatste tien ronden haalde Hamilton eerst Alex Albon in, daarna ook Leclerc. Na afloop droeg hij zijn mooie resultaat op aan de Italiaanse fans, de tifosi, die speciaal voor de race naar Imola waren gekomen.

Artikel gaat verder onder video

Bijzonder moment om voor de Tifosi te rijden

"Voor de Tifosi rijden dit weekend is tot nu toe het hoogtepunt van het jaar geweest. Er lag veel druk op ons als team, omdat we het tot nu toe lastig hebben gehad met de auto en vooral in de kwalificatie", aldus de Brit. "Het was geweldig om zo’n sterke race te hebben en echt stappen vooruit te maken. Het voelde fantastisch. Ik kan me niet herinneren dat ik een race heb gehad waarin ik echt zo naar voren kwam, misschien vorig jaar, maar deze is anders omdat ik nu in de rode auto rijd." Na tegenslag op tegenslag lijkt er nu eindelijk licht aan het einde van de tunnel te komen voor Hamilton.

Alles was perfect aan de auto

Toch is hij op zijn hoede: "Ik wil het niet jinxen. Er zijn vandaag in ieder geval veel positieve punten om mee te nemen. We hadden snelheid, dus we moeten echt analyseren waar dat vandaan kwam en waarom. Maar ik dacht al dat we dit weekend vooruitgang zouden boeken. Ik denk dat er nog meer in het vat zit." Hij lijkt dus steeds meer potentie te zien in de rode Ferrari. Hij benadrukt vervolgens nog dat de afstelling van de auto cruciaal was voor dit goede resultaat: "De afstelling was echt goed. De auto voelde fantastisch aan wat dat betreft. En zoals ik al zei, het strategieteam heeft fantastisch werk geleverd met de strategische beslissingen en de pitstops. Dus al met al een topjob van Ferrari."

