Teambaas Christian Horner heeft in zijn 400e race voor Red Bull Racing een prachtige overwinning geboekt. De Oostenrijker is er ontzettend blij mee en blikt alvast vooruit richting de Grand Prix van Monaco.

Hij laat zich uit over Yuki Tsunoda. Nadat de Japanner een zware crash had meegemaakt tijdens de kwalificatie, moest hij noodgedwongen starten vanuit de pitlane, doordat er meerdere onderdelen vervangen moesten worden: "Ik vind dat Tsunoda een geweldige race heeft gereden door toch nog een punt te scoren, terwijl hij vanuit de pitstraat moest starten. Daarmee bedankte hij zijn team voor het harde werken aan de auto gedurende de nacht", zegt hij tegenover de media.

Verbeteringen waren duidelijk te zien

De auto leek, ten opzichte van de vrije trainingen, flink verbeterd. De Red Bull was overduidelijk de snelste auto tijdens de race en de McLarens waren niet opgewassen tegen de snelheid van de RB21. "We hebben de auto zeker weten te verbeteren sinds vrijdag. Zijn start en inzet was alles of niets, en Oscar liet ruimte." De kansen voor het constructeurskampioenschap zijn al vergooid, maar het team doet nog steeds volop mee om het coureurskampioenschap met Max Verstappen: "Zeker, onze volledige focus ligt op het coureurskampioenschap", geeft de teambaas duidelijk aan.

Vooruitblik op de GP van Monaco

Vervolgens blikt hij vooruit op de GP van Monaco: "Monaco is, zoals we weten, een compleet andere uitdaging en we hebben daar twee verplichte pitstops. Ik hoor dat er ook weer sprake is van mogelijk regenachtig weer. Daarna Barcelona; ik denk niet dat [de technische richtlijn, red.] daar veel zal veranderen." Het is dus afwachten of de Red Bull weer dezelfde racepace heeft in Monaco, maar de overwinning in Italië biedt het team perspectief.

