De zaterdag in Imola zit er bijna op, en de kwalificatie heeft weer genoeg stof tot napraten opgeleverd. Oscar Piastri veroverde namelijk poleposition, al zat Max Verstappen daar niet ver achter. Ferrari stelde teleur, terwijl Lewis Hamilton wees op de hoge snelheid van Verstappen in de eerste paar bochten. Helmut Marko maakt zich zorgen over de reserveonderdelen na de harde crash van Yuki Tsunoda. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 17 mei.

Piastri kaapt pole weg voor neus Verstappen in Imola

De kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna is ten prooi gevallen aan Oscar Piastri. De Australiër kreeg het vuur aan de schenen van Max Verstappen, maar bleek drie honderdsten sneller. Verstappen werd zodoende tweede, voor George Russell en Lando Norris. In de kwalificatie op Imola waren er twee harde crashes - voor Yuki Tsunoda en Franco Colapinto. Lezen hoe de spectaculaire kwalificatie verliep? Klik hier!

Leclerc helemaal klaar met Ferrari na zeperd in kwalificatie: "Ik heb geen doel meer"

Charles Leclerc (27) kende vandaag met Ferrari een uiterst teleurstellende kwalificatie op de Italiaanse grond van Imola. De Monegask kwam niet verder dan de elfde positie en werd zodoende al in Q2 uitgeschakeld. Enorm teleurstellend, des te meer vanwege de volgepakte tribunes met Italiaanse fans. Lezen hoe Charles Leclerc naar de situatie kijkt? Klik hier!

Verstappen over kritiek van DTM-coureur: 'Normaal boeit het me niet, maar ik ken hem'

Hoewel Max Verstappen zich normaal gesproken niet uitlaat op social media, vond hij het zaterdagochtend nodig om Maro Engel te corrigeren. De Nederlander legt op een vraag van GPFans uit dat het simpelweg ‘stom commentaar’ was en dat sommige coureurs zich erg snel aangevallen voelen. De verklaring van Max Verstappen lezen? Klik hier!

Hamilton vraagt om broodnodige updates: 'Als je ziet hoe snel Max door de eerste bochten gaat'

Voor het team van Ferrari was het een pijnlijke kwalificatie op eigen bodem in Imola. Charles Leclerc en Lewis Hamilton werden uitgeschakeld in Q2, en dat gebeurde op pure snelheid. De zevenvoudig wereldkampioen wijst vooral naar de RB21, die zoveel sneller is in de eerste paar bochten, dat kan de SF-25 op dit moment simpelweg niet bijbenen. Lezen waarom Lewis Hamilton naar Max Verstappen wijst? Klik hier!

Marko vreest voor reserveonderdelen na klapper Tsunoda: 'Dat is kritiek geworden'

Dr. Helmut Marko is blij dat Yuki Tsunoda ongedeerd uit de klapper tijdens de kwalificatie is gekomen, maar vreest wel voor de voorraad reserveonderdelen. De race in Imola is de eerste van een triple header, en een crash is nu precies wat het team niet kon gebruiken. Alles lezen over de 'kritieke' situatie bij Red Bull? Klik hier!

