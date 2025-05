Charles Leclerc (27) kende vandaag met Ferrari een uiterst teleurstellende kwalificatie op de Italiaanse grond van Imola. De Monegask kwam niet verder dan de elfde positie en werd zodoende al in Q2 uitgeschakeld. Enorm teleurstellend, des te meer vanwege de volgepakte tribunes met Italiaanse fans. Leclerc is er dan ook even helemaal klaar mee en zegt "geen doel te hebben" voor de Grand Prix van morgen.

Een elfde tijd voor Leclerc en een twaalfde tijd voor teamgenoot Lewis Hamilton. Het was een enorme zeperd van Ferrari vandaag tijdens de F1-kwalificatie op Imola. Leclerc moest na afloop dan ook op zijn tong bijten om niet te veel van zijn frustraties aan de media te laten zien. De Grand Prix van morgen, daar moet hij al helemaal niet aan denken nu. "Eerlijk gezegd heb ik geen doel meer op dit moment", zo sprak de 27-jarige coureur ten overstaan van onder meer GPFans. "Het is frusterend en ik ben zeer teleurgesteld. Ik denk dat het enige wat we nu kunnen doen, is sorry zeggen tegen alle fans die vele kilometers hebben gereden om ons hier te zien. Het beste wat we ze hebben kunnen geven was een elfde en twaalfde tijd. Dat doet pijn."

Leclerc: "Niets geeft mij hoop voor Grand Prix van morgen"

Er moet een wonder gebeuren wil Ferrari mogen schitteren op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. "Mijn hoop is dat ik morgen een wonder kan laten zien", zegt Leclerc. "Als ik compleet eerlijk ben, is er op dit moment niets dat mij hoop geeft met betrekking tot de pace voor morgen, want de potentie van de auto is gewoon niet goed genoeg op dit moment." In Spanje zou er een grote update moeten komen voor Ferrari, maar ook daar verwacht Leclerc niet bijster veel van, zo lijkt het. "Dat moet dan wel een bizar goede update zijn wil het voor ons een ommekeer betekenen. Ik bedoel, heel eerlijk, ik hoop dat we een stap in de goede richting zullen zetten, maar we hebben nog een lange weg te gaan."

Ferrari niet veel beter in Monaco volgende week

Als GPFans hem vervolgens vraagt of hij volgende week, tijdens zijn eigen thuisrace in Monaco, hetzelfde verwacht, heeft Leclerc wederom geen hoopvolle boodschap voor de fans. "Dat denk ik wel. Monaco zal alle zwaktes van onze auto blootleggen. Dus ik denk dat dat een heel zwaar weekend gaat worden voor ons", aldus Leclerc.

