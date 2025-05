Voor het team van Ferrari was het een pijnlijke kwalificatie op eigen bodem in Imola. Charles Leclerc en Lewis Hamilton werden uitgeschakeld in Q2, en dat gebeurde op pure snelheid. De zevenvoudig wereldkampioen wijst vooral naar de RB21, die zoveel sneller is in de eerste paar bochten, dat kan de SF-25 op dit moment simpelweg niet bijbenen.

In aanloop naar het raceweekend in Imola werd bekend dat ook Ferrari een aantal nieuwe onderdelen had meegenomen. Die zorgen echter nog niet voor de gewenste stap voorwaarts. Leclerc moest uiteindelijk genoegen nemen met P11, en Hamilton staat daar één plek achter. De Engelsman wijst op broodnodige updates om het gat naar de top te dichten.

Auto voelde goed, maar was niet snel genoeg

"Ik voel me echt verloren, ja, want de auto voelde over het algemeen best prima aan. De afstelling was goed en de remmen werkten ook naar behoren. Alles zag er goed uit, maar we gingen gewoon niet sneller," opent Hamilton tegenover onder meer GPFans. Daarbij trekt hij de vergelijking met Max Verstappen: "Als je ziet hoe snel Max door bocht één en twee gaat, dat kunnen wij niet evenaren. Toen probeerden we het nog met de softbanden, maar die kwamen niet tot leven. Er zat gewoon geen extra grip in." Ferrari kwam bijna een volle seconde tekort: "Ik zag iedereen een 1:14.7 rijden, en wij kwamen niet verder dan 1:15.7."

Ferrari kan concurrenten niet volgen door bochten

Wat betreft de kansen voor de race is Hamilton duidelijk: "Dit is niet echt een goed racecircuit, je kunt hier niet inhalen. Het is wel fantastisch over een rondje. Je zit hier al snel vast in een DRS-trein." Volgens Hamilton moet Ferrari snel met updates komen om het tij te keren: "We hebben meer updates nodig. We zitten niet op het niveau van... Als je kijkt naar Max’ achterkant, dat beweegt gewoon niet. Hij is bijna zes tot zeven kilometer per uur sneller in bocht twee. Dat kunnen we niet matchen, hetzelfde met de McLarens," aldus Hamilton.

