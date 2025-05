Dr. Helmut Marko is blij dat Yuki Tsunoda ongedeerd uit de klapper tijdens de kwalificatie is gekomen, maar vreest wel voor de voorraad reserveonderdelen. De race in Imola is de eerste van een triple header, en een crash is nu precies wat het team niet kon gebruiken.

Tsunoda raakte tijdens de kwalificatie in Imola hard de bandenstapels. De Japanner nam in zijn snelle ronde net iets te veel kerbstone mee en verloor daardoor de controle over het stuur. De RB21 ging zelfs nog even over de kop, maar gelukkig kon Tsunoda zelf uit de wagen stappen. Na een bezoek aan het medisch centrum bleek Tsunoda ongedeerd te zijn.

Reserveonderdelen

Marko liet in gesprek met Sky Sports Deutschland weten vooral blij te zijn dat zijn coureur ongedeerd uit de auto is gekomen. "Godzijdank is hem niets overkomen", opent Marko. Wel wijst hij op de penibele situatie: "Het is een enorme tegenslag voor ons, want we hebben nu drie races op rij. In Monte Carlo kun je je helemaal geen fout veroorloven. De situatie rondom de reserveonderdelen is nu echt kritiek geworden," benadrukt de Red Bull-adviseur.

Grateful to see Yuki Tsunoda walk away from this enormous shunt in Q1#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/hsviPlI66P — Formula 1 (@F1) May 17, 2025

