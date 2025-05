Piastri kaapt pole weg voor neus Verstappen in Imola

De kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna is ten prooi gevallen aan Oscar Piastri. De Australiër kreeg het vuur aan de schenen van Max Verstappen, maar bleek drie honderdsten sneller. Verstappen werd zodoende tweede, voor George Russell en Lando Norris. In de kwalificatie op Imola waren er twee harde crashes - voor Yuki Tsunoda en Franco Colapinto.

De kwalificatie op Imola was amper onderweg of de eerste klapper was al een feit. In bocht 6 ging het gruwelijk mis voor Tsunoda. De Japanner raakte de controle kwijt op de kerb, schoot door het gras en grind en werd vervolgens door de lucht geslingerd. Tsunoda vloog over de kop en kwam met een enorme klap in het grind tot stilstand. Het was een heftige crash, maar wonder boven wonder bleef de 25-jarige coureur ongedeerd. Een rode vlag zette de sessie dan ook al vroeg stil. Op dat moment was het Albon die aan kop ging van de tijdenlijst. De meeste grote namen, zoals Verstappen, Norris, Piastri, Antonelli en Russell, hadden op dat moment nog geen volledige ronde afgewerkt.

Q1 vroegtijdig ten einde door harde crash Colapinto

Toen de sessie eenmal werd hervat, gaf Verstappen direct een statement af. De Red Bull-coureur reed zichzelf naar de snelste tijd met een 1:15.175. De beide McLaren-coureurs kwamen er in hun eerste snelste run niet in de buurt, terwijl Alonso zichzelf knap naar de derde stek reed. Het merendeel van de coureurs ging in de slotfase van Q1 nogmaals naar buiten om zichzelf veilig te rijden voor de volgende fase van de kwalificatie. De nodige risico's werden genomen en Colapinto nam daarbij te veel hooi op z'n vork. De kersverse coureur van Alpine toucheerde het gras, verloor de controle en klapte sneoihard frontaal in de muur. Colapinto bleef ongedeerd. Bortoleto, Lawson, Hülkenberg, Ocon en vanzelfsprekend ook Tsunoda werden uitgeschakeld in Q1, want door de crash van Colapinto werd de sessie afgevlagd.

Ferrari op eigen bodem uitgeschakeld in Q2

Door deze crash werd de start van Q2 uitgesteld. Toen deze eenmaal van start ging, waren het de beide McLaren's die naar de kop van de tijdenlijst reden. Verstappen sloot aan op de derde positie. De spanning zat hem vooral in het middelste en onderste gedeelte van het veld, waar de coureurs absoluut nog niet zeker waren van een plek bij de beste tien. Alles kwam dan ook aan op de tweede snelle run. In die tweede run was Sainz verrassend snel; hij stootte Piastri van de eerste plaats. Ook verrassend waren de snelle runs van de Aston Martins op de medium band. Zij persten er een zesde en zevende tijd uit, waardoor beide Ferrari's op eigen grond werden uitgeschakeld in Q2 - samen met Antonelli en Bortoleto. Colapinto kwam vanwege zijn crash helemaal niet in actie in Q2.

Piastri kaapt pole weg voor neus Verstappen in Imola

In de allesbeslissende fase, was het Verstappen die de concurrentie op scherp zette met een ronde van 1:14.772. Piastri en Norris konden deze tijd in hun eerste run niet evenaren, maar de verschillen waren klein. Bij de tweede poging slaagde Piastri er wel in Verstappen te kloppen, maar de Nederlander begon eveneens aan een pijlsnelle ronde. De Red Bull-coureur liet echter veel tijd liggen in de tweede secotr en kwam daardoor drie honderdsten tekort voor pole. Norris kwam er ook niet aan en werd vierde, achter Russell. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Alonso, Sainz, Albon, Stroll, Hadjar en Gasly.

