Verstappen grijpt nipt naast pole position, maar is zeer tevreden

Max Verstappen heeft de poleposition voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op slechts 34 duizendsten misgelopen. In Q3 was het enorm spannend, maar uiteindelijk is het Oscar Piastri die zondag vanaf P1 mag starten.

Hoewel het weekend voor Red Bull met een flinke achterstand begon, kwam de RB21 op zaterdag tot leven. Tijdens de derde vrije training bleek het gat richting McLaren al een stuk kleiner, en in de kwalificatie was Verstappen slechts 34 duizendsten langzamer dan polesitter Piastri. "Het ging gewoon erg goed. Het is best wel lastig om de zachte band een hele ronde in leven te houden. Sector één was goed, maar daarna vielen de banden wat weg. Het ging om kleine marges," opent Verstappen na afloop.

Mediumbanden waren erg rap

George Russell reed de derde tijd op de mediumbanden en ook de Aston Martins lieten zien dat de gele band helemaal niet zo verkeerd was. "Het was prima, maar George bijvoorbeeld zette zijn tijd neer op de mediums. Misschien zijn de banden wel net iets te zacht voor deze baan. Voor ons was het lastig om het maximale uit de band te halen. Ik voelde me ook iets beter op de medium, maar de race is morgen en daar worden de punten verdiend. Daar moeten we ons op focussen." Desalniettemin was het een prima zaterdag voor Verstappen: "Ik denk dat het vandaag sowieso een hele goede dag voor ons was."

Bandenmanagement voor Grand Prix

De afgelopen races moest Verstappen de McLarens van zich af houden, en hij hoopt in Imola vooral dat de banden in leven blijven. "Dat [vechten met McLarens, red.] moeten we nog maar zien. De vorige race hadden we niet echt een gevecht. Ik hoop dat we nog wat snelheid kunnen vinden, om een iets stabielere wagen te hebben. Hopelijk kunnen we de banden dan iets beter managen," aldus Verstappen.

