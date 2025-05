Het Formule 1-team van Ferrari heeft in Imola een geldboete van 5000 euro ontvangen, omdat ze zich tijdens de eerste vrije training niet aan de reglementen hebben gehouden. Een opmerkelijke fout, aldus verslaggever Jan Bolscher.

De Grand Prix van Imola vormt het decor voor de eerste thuisrace van het Formule 1-team van Ferrari, maar het raceweekend in Emilia-Romagna is niet probleemloos begonnen voor de Italiaanse grootmacht. Tijdens de eerste twee vrije trainingen waren zowel Charles Leclerc en Lewis Hamilton zichtbaar op zoek naar pace in de SF-25, maar ook naast de baan gebeurde er iets opmerkelijks. De formatie hield zich niet aan de reglementen wat betreft de bandenspanning van de auto van Leclerc, en dat leverde een straf op.

Rare fout Ferrari

Dat was toch wel weer een raar bijzonder foutje van Ferrari", vertelt GPFans-verslaggever Jan Bolscher in gesprek met presentator Sebastian Kissing. Ze hebben tijdens de eerste vrije training de bandenspanning van Leclerc aangepast tijdens de sessie. Leclerc ging op een bandenset naar buiten, reed een aantal ronden, kwam weer naar binnen, toen hebben ze de bandenspanning aangepast en daarna ging hij weer naar buiten. Er staat duidelijk in de reglementen dat dat niet mag, dus het is opvallend dat Ferrari die fout heeft gemaakt. Het kost ze 5000 euro aan boete. Dat mogen ze naar de FIA overmaken. Daar zullen ze niet wakker van liggen, maar het is wel weer een opmerkelijk foutje van Ferrari.

