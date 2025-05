Eén van de opmerkelijkste verhalen van de afgelopen weken was de testsessie die Max Verstappen onder pseudoniem Franz Hermann reed op de Nordschleife in Duitsland. Ook Oliver Bearman bleek razend benieuwd te zijn toen hij Verstappen op vrijdagochtend tegenkwam in de paddock.

Tussen Miami en Imola had Verstappen natuurlijk een weekje vrijaf van de Formule 1 en het racebeest dat de Nederlander is, besloot om maar eens een test op de Nordschleife te gaan rijden, het iconische circuit in Nürburg. De viervoudig wereldkampioen stapte daar achter het stuur van een Ferrari 296 GT3 van zijn eigen team Verstappen.com Racing, waarmee hij prompt het ronderecord verbroken bleek te hebben. De Limburger probeerde daar incognito te racen onder de naam van Franz Hermann, al werd dat snel opgemerkt.

Bearman is benieuwd

Vanaf donderdag in Imola was zijn uitstapje gesprek van de dag in de paddock. Veel coureurs lieten zich op de mediadag horen over de acties van Verstappen en ook Bearman bleek razend benieuwd naar de avonturen van zijn collega. Bij het binnenkomen van de paddock op vrijdag besloot hij zijn kans te pakken en Verstappen te ondervragen: "Hey Franz!", begint hij lachend. De Haas-rijder vraagt onder meer hoe het was, of het vergelijkbaar was met het rijden op iRacing en welke banden de Nederlander gebruikte.

