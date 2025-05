Verstappen over presidentschap FIA: 'Het is wel duidelijk hoe hij daarover denkt'

GPFans is dit weekend aanwezig in Imola voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna en op donderdag vond de gebruikelijke mediadag plaats. Naast de interesse in de testdag van Max Verstappen was er ook nog een ander gespreksondewerp populair: de toekomstige president van de FIA.

Jan Bolscher is samen met Brian van Hinthum namens GPFans aanwezig en konden op donderdag tijdens de mediadag ook even Max Verstappen aan de tand voelen over de mogelijke komst van Carlos Sainz Sr. als president van de FIA. "Hij kreeg ook de vraag van onszelf hoe hij kijkt naar de mogelijkheid dat Carlos Sainz Sr. de nieuwe president van de FIA wordt. Daar had hij wel vertrouwen in en vond hij een geschikte kandidaat. We vroegen hem vervolgens ook of hij dat een betere kandidaat vond dan de huidige president en toen zei hij met een grote glimlach: vul dat zelf maar in, want het is niet aan mij om daar antwoord op te geven. Dat zegt ook genoeg denk ik. We weten hoe hij daarnaar kijkt. Verder was het een relaxte sessie. Alle coureurs waren vrolijk en het was een leuke en geslaagde dag."

Vrijdag in Imola

Op vrijdag gaan de eerste twee vrije trainingen van het weekend verreden worden. Het is voor Verstappen en Red Bull de eerste kans om de nieuwe upgrades te gaan testen. Dit, samen met het weekend in Spanje, gaan doorslaggevend worden in of Verstappen en Red Bull het gat met McLaren kunnen dichten.

