Franz Hermann - oftewel Max Verstappen - heeft in de Formule 1-paddock indruk gemaakt met zijn rondetijden op de Nordschleife. Zo ook bij teammaat Yuki Tsunoda, die voor zichzelf ook al een 'coole' alias heeft bedacht.

De Formule 1-coureurs konden tussen de races in Miami en Imola even genieten van een vrije week, maar Max Verstappen was desalniettemin achter het stuur te vinden. De viervoudig wereldkampioen reisde af naar Duitsland om op de roemruchtige Nordschleife achter het stuur te stappen van een Ferrari 296 GT3 van zijn eigen team Verstappen.com Racing. Er werden geen rondetijden van de testdag naar buiten gebracht, maar in gesprek met onder andere GPFans in Imola, erkent Verstappen dat hij het ronderecord heeft aangescherpt: "Ja, ik was sneller", zo klonk het.

Artikel gaat verder onder video

Franz Hermann maakt indruk in Imola

En dat heeft indruk gemaakt bij zijn collega's. Vrijwel alle coureurs waren op de mediadag inmiddels bekend met schuilnaam 'Franz Hermann' en hadden beelden van Verstappen gezien. Waarom Franz Hermann? Het klinkt lekker Duits, aldus de Limburger. Ook Yuki Tsunoda werd gevraagd naar de testdag van zijn teammaat: "Volgens mij was het niet Max die daar reed toch? Ik dacht dat het Franz Hermann was", grapte hij.

The Last Samurai

Tsunoda vervolgde: "Ik heb er ook al eens gereden met een GT3, maar toch reed ik achter een Safety Car voor de veiligheid. Het was onderdeel van een showrun voor Red Bull, dus ik kon niet echt pushen. Maar het is geen circuit waar je zomaar heel hard kan gaan, dus Franz heeft het heel goed gedaan." Op de vraag van GPFans wat zijn eigen schuilnaam zou zijn, klonk het lachend: "Een coole Japanse naam. The Last Samurai. Al hoop ik niet dat het de laatste rit van mijn leven zou zijn."

Gerelateerd