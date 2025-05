James Vowles, teambaas van Williams, heeft na de Grand Prix van Miami de lucht geklaard rondom de vermeende schending van teamorders door Alex Albon. Dat deed hij in de vorm van een verklaring na de race, waarin hij uitlegt dat het incident tussen Albon en Carlos Sainz te maken had met een probleem in de communicatie vanuit het team.

De verwarring ontstond toen Sainz, die uiteindelijk als negende over de streep kwam, zichtbaar gefrustreerd raakte, omdat hij dacht dat Albon de instructies om de posities te behouden, naast zich neer had gelegd. Albon haalde Sainz tijdens de race op het rechte stuk naar bocht 11 buitenom, wat Sainz zichtbaar frustreerde. De Ferrari-coureur was er namelijk van overtuigd dat de posities niet omgedraaid zouden worden.

Communicatieprobleem

Vowles legt uit dat het echter niet kwam door ongehoorzaamheid van Albon, maar omdat er een miscommunicatie vanuit het team plaatsvond: "Een bericht werd gecommuniceerd naar beide race-ingenieurs, namelijk dat Alex een betrouwbaarheidsprobleem had en we wat lucht in de radiatoren moesten krijgen", vertelt Vowles. "Dat was wat we probeerden te communiceren, maar we maakten het niet duidelijk genoeg."

Posities omdraaien

De Williams-teambaas legt uit dat het team namelijk van plan was om de posities later in de race om te draaien, vanwege het sterkere tempo van Albon en de schade aan de auto van Sainz door een incident in ronde 1: "Zelfs nadat we ze hadden gestabiliseerd, zouden we waarschijnlijk snel de auto's hebben omgedraaid", aldus Vowles. Albon werd uiteindelijk vijfde.