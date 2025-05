Volgens Carlos Sainz is het toch wel vreemd dat Lewis Hamilton uiteindelijk vrijuit ging na het incident in de laatste ronde in Miami. De Spanjaard is van mening dat de zevenvoudig wereldkampioen een 'typische Hamilton-beweging' maakte, maar dat de FIA hem heeft gespaard.

De Grand Prix van Miami verliep frustrerend voor Hamilton. Hij reed op een andere strategie dan teamgenoot Charles Leclerc, maar mocht hem in eerste instantie niet passeren toen hij na de pitstops om teamorders vroeg. Die teamorder kwam er uiteindelijk wel, drie ronden later, maar op dat moment had Leclerc net wat temperatuur in de banden gekregen. De Engelsman gaf met moeite de positie terug aan de Monegask en kwam in de slotfase van de race Carlos Sainz tegen. In bocht zeventien raakten beide coureurs elkaar, waarna de FIA besloot geen verdere actie te ondernemen.

Artikel gaat verder onder video

'Hamilton bewoog onder het remmen'

Sainz zag in bocht zeventien een klein gaatje toen Hamilton de deur dichtgooide. "Hij bewoog wel wat onder het remmen", klonk het op de boordradio. De Williams-coureur zag Hamilton pas bewegen op het moment dat hij zijn actie inzette, iets wat in de sport verboden is onder de noemer ‘moving under braking’. "Als ik eerlijk ben, is dat vrij typerend voor hem. Ik ging de laatste bocht in en hij bewoog zodra hij me zag duiken. Dat zorgde voor contact, wat ik eerlijk gezegd vrij typisch vind. Als je de spelregels strikt volgt, mag hij natuurlijk niet zoveel bewegen als hij deed, maar in de laatste ronde gaat dat nu eenmaal zo", aldus Sainz tegenover PlanetF1.

FIA kan niet een duidelijke schuldige aanwijzen

De stewards concludeerden dat Sainz niet in een positie was om een inhaalactie op te zetten, maar erkenden dat Hamilton ook verantwoordelijkheid droeg voor het contact. "Auto 55 probeerde een inhaalactie aan de binnenkant van auto 44 bij bocht 17, waarbij beide auto's contact maakten op de apex. De stewards oordelen dat beide coureurs hebben bijgedragen aan het incident, aangezien auto 55 zich niet duidelijk in een positie bevond om recht te hebben op de racelijn volgens de richtlijnen voor rijstandaarden. Tegelijkertijd stuurde auto 44 eerder dan gebruikelijk de bocht in en raakte daarmee de coureur van auto 55 tijdens diens inhaalpoging. Geen van beide coureurs wordt als overwegend schuldig aan de aanrijding beschouwd, en daarom wordt er geen verdere actie ondernomen." Desondanks was dit volgens de stewards niet voldoende om een straf aan een van de partijen uit te delen.

Gerelateerd