Na zes Grands Prix is Jack Doohan teruggezet naar de rol van reservecoureur bij Alpine. Wat al langer in de wandelgangen werd gefluisterd, is woensdag bevestigd: Franco Colapinto maakt zijn debuut voor de Franse renstal. Doohan baalt ervan dat hij voorlopig niet meer zal racen, maar houdt de komende vijf races nauwlettend in de gaten.

Woensdag werd bekend dat Colapinto tijdens de komende vijf races samen met Pierre Gasly uitkomt voor het team uit Oxfordshire. Alpine ondergaat momenteel veel veranderingen: zo werd dinsdag bekend dat voormalig teambaas Oliver Oakes is opgestapt en dat Flavio Briatore zijn rol overneemt. Nu is ook de rijdersbezetting aangepast, al benadrukt het team dat Colapinto voorlopig alleen voor vijf races naast Gasly in actie zal komen.

Bittere pil om te slikken voor Doohan

"Ik ben ontzettend trots dat ik mijn levenslange droom heb waargemaakt om professioneel Formule 1-coureur te worden, en ik ben het team voor altijd dankbaar dat ze me geholpen hebben om die droom te realiseren," begint de Australiër in het persbericht. "Uiteraard is dit nieuwe hoofdstuk moeilijk voor mij, want als professioneel coureur wil je natuurlijk maar één ding: racen."

Toch is Doohan niet ontslagen of uit het team gezet: hij blijft bij Alpine, zij het als reservecoureur. "Dat gezegd hebbende, waardeer ik het vertrouwen en de toewijding van het team. We hebben als team langetermijndoelen die we willen bereiken, en ik zal me daar met volle inzet voor blijven inzetten, op welke manier dan ook," legt hij uit.

Bovendien lijkt er in de toekomst nog een kans te zijn voor Doohan. Colapinto benadrukt dat hij in de komende vijf races alles wil geven, en ook Doohan geeft aan dat hij de Grands Prix met belangstelling zal volgen. "Voor nu houd ik mijn hoofd omlaag, blijf ik hard werken, kijk ik met interesse naar de komende vijf races en blijf ik mijn persoonlijke doelen najagen," aldus Doohan.

