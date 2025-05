Piastri verloor bijzondere weddenschap met zege tijdens weekend GP Miami

Oscar Piastri won zondag zijn vierde race van 2025 door de F1 Grand Prix van Miami te winnen. Vlak na de race viel het op dat Piastri, die er niet zo van houdt om in de schijnwerpers te staan en vaak zijn emoties onder controle heeft, een dansje deed. Het verhaal achter dit dansje is een verloren weddenschap.

Voorafgaand aan het weekend van de race in Miami was Piastri een weddenschap aangegaan met NFL-speler Justin Jefferson. Jefferson, die het dansje 'griddy' populair heeft gemaakt door het tijdens wedstrijden te doen, daagde Piastri uit om bij een zege de griddy te doen als hij uit de auto was. Dit deed hij dan ook nadat hij de race met overtuiging won voor teamgenoot Norris en George Russell.

Piastri over weddenschap

Piastri moest die weddenschap dus inlossen, zo stelde hij ook na de race. "Ik heb een weddenschap verloren." Over de uitvoering van het dansje zal Jefferson nog genoeg te zeggen hebben, maar de Australiër heeft zich in ieder geval aan zijn woord gehouden. Hij staat nu met een flinke voorsprong op Norris en zeker op Max Verstappen en Russell op P1 in het kampioenschap bij de coureurs.

