Max Verstappen kreeg al een straf van tien seconden na zijn unsafe release tijdens de Sprint van de F1 Grand Prix van Miami, maar hij is wellicht niet de enige die een straf krijgt. Alexander Albon moest om 20:20 uur Nederlandse tijd ook langs de stewards. Fernando Alonso en Liam Lawson zijn om 20:00 uur Nederlandse tijd al langs de stewards geweest en wachten nu dus op een uitspraak.

Albon zou tijdens de safety car zich niet aan de regels hebben gehouden van de wedstrijdleiding en de instructies niet gevolgd hebben. Albon werd vierde en scoorde dus punten tijdens de Sprint, maar gaat mogelijk nog wel wat plekjes zakken als hij vijf of tien seconden straf krijgt voor zijn vergrijp. Ook Lawson en Alonso moeten na hun incident tijdens de Sprint naar de stewards. Daarnaast is er nog Charles Leclerc die wordt onderzocht wegens het besturen van zijn Ferrari terwijl dit niet op een veilige manier gebeurde (met veel schade). Leclerc viel uit voordat de Sprint begonnen was, Lawson werd zevende, terwijl Alonso een DNF achter zijn naam kreeg. Lawson scoorde punten, Alonso dus niet.

Verstappen en Piastri

Bij de start werd er wederom geklaagd over Oscar Piastri in de eerste bocht, dit keer door Andrea Kimi Antonelli. Hem overkwam wat Verstappen in Djedda overkwam bij de start en ook dit keer kreeg Piastri geen straf terwijl Antonelli daar net zoals Verstappen tijdens het vorige raceweekend wel om vroeg. Verstappen kreeg dus wel straf tijdens de Sprint wegens zijn unsafe release. Of Albon, Lawson, Alonso en Leclerc dat ook nog gaan krijgen is de vraag.

Albon moet naar de stewards wegens een overtreding achter de safety car. Ook Lawson en Alonso moeten naar de stewards wegens hun incident.#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/wkQZUDAwt0 — GPFans NL (@GPFansNL) May 3, 2025

