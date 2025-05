Kimi Antonelli mag de Sprint voor de F1 Grand Prix van Miami vanaf de pole position aanvangen. Er is een verandering aangebracht voor de startopstelling van de verkorte race. Yuki Tsunoda zal met de Red Bull vanuit de pitstraat moeten starten.

Antonelli verbaasde iedereen door een 1:26.482 neer te zetten op het Miami International Autodrome en zo de pole position te pakken voor de Sprint. Hij zat 0.045 seconden onder Oscar Piastri en precies een tiende onder Lando Norris en dus versloeg de piepjonge Italiaan beide McLarens. Max Verstappen moest genoegen nemen met de vierde stek. Hij werd nog onderzocht voor het overschrijden van de deltatijd in SQ2, maar in plaats van dat hij zelf een straf kreeg, werd Red Bull als team een reprimande opgelegd. De andere Mercedes, die van George Russell natuurlijk, zal vanaf P5 moeten komen.

Tsunoda start vanuit de pitstraat

Het was opnieuw teleurstelling voor Ferrari die met Charles Leclerc en Lewis Hamilton zesde en zevende werden, respectievelijk. Williams had eveneens op meer gehoopt, aangezien ze er goed bij zaten in de vrije training. Alexander Albon werd achtste in de sprintkwalificatie. Isack Hadjar en Fernando Alonso completeren de top tien op de grid.

Nico Hülkenberg kon met zijn Kick Sauber tevreden zijn met de elfde stek voor Esteban Ocon, Pierre Gasly, Liam Lawson en Carlos Sainz. De laatstgenoemde had de snelheid gehad om door te gaan naar SQ3, maar strandde in SQ2 zonder tijd, omdat hij blokkeerde en wijdging in bocht 11.

Lance Stroll vond dat hij werd opgehouden door Verstappen en werd in SQ1 al geëlimineerd. Hij start nog wel voor Jack Doohan. Yuki Tsunoda kon door het verkeer en slechte communicatie van Red Bull geen tweede run doen. Hij kwalificeerde zich als achttiende, maar moet vanuit de pitstraat beginnen.

De engineers van Red Bull hebben de afstelling van de ophanging op de RB21 aangepast in parc fermé. Dat is in overtreding van artikel 40.9.b van het sportief reglement met als gevolg dat Tsunoda de gridstraf krijgt. Gabriel Bortoleto en Ollie Bearman schuiven daarom een plekje op.

Kimi Antonelli vertrekt zo vanaf de pole position en het is zojuist gaan regenen in Miami Gardens.#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/XCawtIP2eY — GPFans NL (@GPFansNL) May 3, 2025

