De toenemende kritiek op Lewis Hamilton klinkt wellicht logisch na tegenvallende prestaties bij Ferrari. Toch bijt de Britse coureur van zich af en kijkt hij liever naar de toekomst.

Waar hoge verwachtingen werden gesteld aan de transfer van Hamilton naar Ferrari, kan de Britse coureur nog niet aan zijn gewenste resultaten voldoen. Steeds vaker kreeg de zevenvoudig wereldkampioen kritiek op zijn tegenvallende prestaties bij de Italiaanse renstal. In China wist Hamilton nog een sprintrace te winnen, maar dat bleek een 'uitzonderlijk' resultaat te zijn voor de Brit. Zelf sprak hij van een moeizaam begin, maar voorafgaand aan het raceweekend in Miami bijt hij van zich af.

Kijken naar de toekomst telt voor Hamilton

"Je kunt het verleden niet veranderen, maar je kunt wel bepalen wat er voor je ligt", begint Hamilton over zijn start bij Ferrari. "Dus door hard te werken en jezelf beter voor te bereiden, bijvoorbeeld door meer te studeren, en door positief te blijven... je MOET in jezelf geloven." Hiermee lijkt hij af te bijten van de toenemende kritiek. Momenteel staat hij zevende in het coureurskampioenschap met 31 punten. Teamgenoot Charles Leclerc moet genoegen nemen met een vijfde plek en 47 punten.

