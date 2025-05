Officieel: Verstappen en Piquet bevestigen geboorte van hun eerste kindje

Het hoge woord is eruit: Max Verstappen is voor het eerst in zijn leven vader geworden. Zijn vriendin Kelly Piquet was uitgerekend begin mei, en donderdag bevestigde Red Bull Racing dat de Nederlander de mediadag in Miami zou overslaan. De reden hiervoor werd niet bekendgemaakt, uit respect voor de viervoudig wereldkampioen en zijn vriendin.

Donderdag werd duidelijk dat Verstappen de mediadag zou missen, aangezien zijn privéjet nog altijd gestationeerd was in Monaco. Kort daarop liet Red Bull weten dat de Nederlander inderdaad afwezig zou zijn, maar dat het raceweekend verder niet in gevaar komt. Het Oostenrijkse team wilde geen verdere mededelingen doen, dat is uiteraard aan het gelukkige duo zelf. Inmiddels is het hoge woord eruit.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen en Piquet gelukkige ouders van Lily

Lange tijd zaten fans dus in spanning af te wachten of Verstappen en Piquet al hun kindje hadden mogen verwelkomen en nu hebben zij het hoge woord eruit gegooid: Lily Verstappen is door het gelukkige stel ter wereld verwelkomd en dat wordt nu dan ook trots gedeeld op Instagram. Zoals we dus al lange tijd leken te weten, is het een meisje voor Verstappen en Piquet en natuurlijk ook Penelope.

Gerelateerd