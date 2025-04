Max Verstappen wordt steeds meer in verband gebracht met een overstap naar een ander team en Aston Martin is een serieuze kandidaat voor zijn handtekening. Johnny Herbert denkt dat dit het ideale moment is voor de viervoudig wereldkampioen om te 'ontsnappen' richting Lawrence Stroll zijn formatie.

Mede door de serieuze zorgen rondom het Red Bull Powertrains-project, zien teams als Mercedes en Aston Martin de kansen schoon om op de handtekening van de Red Bull-coureur te jagen. In het kader daarvan kwam er eerder dit seizoen een bijzonder gerucht de wereld in. De formatie uit Silverstone zou namelijk al sponsoren hebben verteld dat de Nederlander zich bij het team voegt en zou naar verluidt maar liefst het duizelingwekkende bedrag van één miljard pond overhebben om de viervoudig kampioen te verleiden. Het wilde gerucht deed een hoop stof opwaaien maar de claims 'werden stellig ontkend door het team van Aston Martin'.

Saudi-Arabië

Ook zijn er geruchten dat er Saudi-Arabië interesse heeft om zich te mengen in Aston Martin en dan Verstappen naar het team te halen. Herbert ziet dat wel zitten: "Het is heel interessant als de Saudis zich gaan mengen in Aston Martin. Als je het geld hebt, wil je alles betalen om Max Verstappen in je team te krijgen. Hij is nog altijd de beste coureur op de grid en verslaat McLaren in de kwalificatie, terwijl zij wat sneller zijn. Als Aston Martin hun ontwikkelingen op orde heeft volgend jaar, worden zij waarschijnlijk het te pakken team. Ze hebben echter wel een flinke berg te beklimmen", zo stelt Herbert bij CoinCasino.

Ontsnappingsclausule

De voormalig steward vervolgt: "Als je Verstappen en Adrian Newey op de toppen van hun kunnen hebt, wordt het moeilijk om ze te verslaan. Het biedt echter geen garantie." Herbert denkt dan ook dat Verstappen hard aan het nadenken is over zijn toekomst: "Verstappen zal nadenken wat de beste plek is voor hem en wanneer hij kan vertrekken. Helmut Marko zinspeelde op een ontsnappingsclausule die dit seizoen in werking zou kunnen treden, wat een perfect moment zou zijn voor Verstappen. Ik hoop dat hij het juiste team kiest, zodat hij kan blijven vechten aan de top de komende tijd. Je wil hem en gasten als Oscar Piastri zien vechten om de titel. Dat is goed voor de sport."

