Richard Verschoor en Oscar Piastri zetten samen opmerkelijk record neer in Saoedi-Arabië

Niet alleen in de Formule 1 strijdt er een Nederlandse coureur mee om de titel, maar ook in het FIA Formule 2-kampioenschap. Richard Verschoor heeft sinds Saoedi-Arabië zelfs de leiding in handen in de tussenstand. Maar hij is ouder dan de huidige F1-leider Oscar Piastri. En dat is een primeur.

Verschoor ving de hoofdrace op het Jeddah Corniche Circuit aan vanaf de negende startplaats, maar hij zat op een alternatieve strategie. Waar de meeste van zijn concurrenten begonnen op de zachte band en vroeg stopten om te wisselen naar de harde band, deed de coureur van MP Motorsport het andersom. Hij had het voordeel op nieuwer rubber in de slotfase en wist in de laatste ronde voorbij te gaan aan Jak Crawford. Verschoor won en nam de leiding in het F2-kampioenschap over met een voorsprong van 12 punten op Pepe Martí en 13 punten op Leonardo Fornaroli.

Blijven pushen

"Ik voel me geweldig. Dit voelt als een soort verlossing", zei Verschoor na afloop van de hoofdrace, die ook in de sprintrace op zaterdag eerste werd, voordat hij een straf kreeg. "Ik ben zo blij, de snelheid zat er zo goed in. Ik moet het team bedanken. Ze hebben me een hele goede auto gegeven, dus ik ben niet alleen trots op mezelf, maar ook op hen." Op het feit dat hij de nieuwe leider in het F2-kampioenschap is, reageerde de man uit Benschop: "Het is fijn, maar het is nog een lang seizoen, dus we moeten blijven pushen."

Opmerkelijk record

Terwijl Verschoor bovenaan de puntenstand staat in de Formule 2, doet Piastri dat in de Formule 1. Hij won de Grand Prix van Saoedi-Arabië na een tijdstraf voor Max Verstappen. Verschoor en Piastri zetten op deze manier een opmerkelijk record neer: voor het eerst in de geschiedenis van de FIA Formule 2 is de kampioenschapsleider ouder dan de kampioenschapsleider in de Formule 1. Verschoor is geboren op 16 december 2000, 111 dagen voor Piastri. De McLaren-coureur viert zijn verjaardag op 6 april.

Het bovenstaande wordt als een officieel record gezien voor het FIA Formule 2-kampioenschap, maar er kan een kanttekening bij worden gezet. De F2 zoals we die nu kennen, heette voor 2017 de GP2 Series en was in feite dezelfde klasse. In de GP2 is het een keer eerder voorgekomen dat de F1-leider jonger was dan de F2-leider. Toen Sebastian Vettel zijn derde wereldtitel pakte in 2012, werd Davide Valsecchi kampioen in de GP2. Valsecchi is 160 dagen ouder dan Vettel.

