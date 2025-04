Max Verstappen vertrekt zo vanaf de pole position in de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. Een gemakkelijke race lijkt het niet te worden voor de man van Red Bull Racing. Oscar Piastri zal hem proberen onder druk te zetten. Verstappen waarschuwt ook dat het niet goed zit met de racepace van de RB21.

Na de vrije trainingen leek het een oppermachtig McLaren-feestje te worden in de kwalificatie, maar Piastri kwam 0.010 seconden tekort op Verstappen en Lando Norris kwam al helemaal niet in de buurt van de Limburger. De kampioenschapsleider crashte namelijk zonder dat hij nog een tijd had neergezet in Q3. Hij zal dus vanaf de tiende positie moeten komen. Verstappen is nog steeds niet helemaal tevreden over de balans van zijn bolide, al is er wel een verbetering gevonden door de engineers van de Oostenrijkse formatie. Hij voelde zich daardoor comfortabel genoeg in de kwalificatie om de pole position te pakken met een 1:27.294, maar hij weet dat de race een ander verhaal zal zijn. De regerend wereldkampioen waarschuwt de Oranjefans dat de racepace slecht is.

Proberen te maximaliseren

"Tot nu toe zijn mijn lange runs echt slecht geweest", antwoordde Verstappen, toen hij door Viaplay werd gevraagd naar de racepace van zijn Red Bull. "Nu denk ik wel dat de balans in de auto een stuk beter is geworden. Maar het zit zeker niet op het niveau van de McLaren... Misschien [op het niveau van] de Mercedes? Hoe dan ook, we gaan ons best doen. Je moet gewoon altijd proberen te maximaliseren. We starten in ieder geval vooraan, dat is het positieve."

