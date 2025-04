Red Bull-teambaas Christian Horner houdt voor de race van vanavond rekening met een intens gevecht tussen Max Verstappen en Oscar Piastri. De Nederlander is met de vrije lucht voor hem wel in het voordeel, maar de banden blijven bij de MCL39 nu eenmaal langer optimaal.

Verstappen gaat om 19:00 uur strijden voor zijn tweede Grand Prix-overwinning van 2025. Het wordt hem niet gemakkelijk gemaakt, want de man in vorm Piastri staat naast Verstappen op de eerste startrij. Daarachter is George Russell terug te vinden, die het hele weekend ook al snel is.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen heeft voordeel van vrije lucht

In gesprek met Sky Sports F1 blikt de teambaas vooruit op de Grand Prix van Saoedi-Arabië en wijst hij naar het voordeel van de polesitter. "Je hebt nu wel de vrije lucht. Als je die pole position kunt verzilveren, dan kun je dat voordeel van de schone lucht benutten en heb je niet de turbulente lucht van een wagen voor je", zo wijst Horner naar het voordeel. Desondanks zijn er diverse DRS-zones waar Piastri wellicht een kansje krijgt. "We hebben dit weekend gezien dat de McLaren erg snel is, zeker in de long runs. Het wordt dan ook een zwaarbevochten strijd om Oscar achter ons te houden."

Nooit opgeven

Dat Verstappen überhaupt op pole position staat, schrijft Horner dan ook toe aan de stuurmanskunsten van de viervoudig kampioen. "Je moet nooit opgeven. We hebben een fantastisch team en je blijft altijd knokken. Je blijft de prestaties najagen en ja, dan zorgt Max voor dat laatste beetje prestatie," aldus Horner.

Gerelateerd