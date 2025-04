Max Verstappen werd tijdens de eerste twee vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië negende en derde, waarbij zeker de uitslag in VT2 hoop geeft voor de kwalificatie. De Nederlander stelt echter dat er voor zondag voor Red Bull Racing nog veel werk te verzetten is.

Na afloop blikt Verstappen terug op de vrijdag van Red Bull, die misschien wel de meest competitieve van het seizoen was voor Red Bull. "We hebben verschillende dingen geprobeerd met de auto om wellicht een andere richting te vinden. Ik denk dat we er veel van hebben geleerd." Tevreden is Verstappen nog niet. "Het is nog steeds niet zoals ik het zou willen hebben. Ik kijk zelf niet echt naar de tijdsverschillen. Uiteindelijk moet je gewoon afgaan op je eigen gevoel en wat je in de auto ervaart. Over één ronde voelt het iets beter, maar in de longruns was het nog steeds erg zwaar voor ons."

Verstappen ziet compleet ander circuit in Djedda

In Bahrein had Red Bull het lastig, waardoor Verstappen blij is dat het circuit en de baanomstandigheden in Djedda compleet anders zijn. "Het is heel anders want het is een ander circuit en het gripniveau is anders, maar de afstelling is ook compleet anders. Het is dus heel moeilijk te vergelijken, maar het is wel duidelijk dat we natuurlijk sneller willen zijn." Het verschil zit hem vooral in de leeftijd van het asfalt en het feit dat er een stuk minder bochten zijn waar hard voor geremd moet worden, iets wat een zwakke plek bleek voor Red Bull in Bahrein waar dit wel moest.

Verstappen ziet McLaren 'erg competitief zijn' in Djedda

Volgens Verstappen was McLaren, zeker tijdens de longruns, in een eigen competitie. De Nederlander stelt dat Red Bull nog flink wat werk te verzetten heeft om de auto voor de zondag competitief te maken. "Het is moeilijk om echt iets te zeggen, maar één ding dat er natuurlijk uitspringt is dat McLaren opnieuw erg competitief is. Aan onze kant is er nog behoorlijk wat werk te doen en nog veel om te begrijpen."

