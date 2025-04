Max Verstappen en Red Bull Racing zijn richting de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië nog zoekende nadat ze in Bahrein er niet aan te pas kwamen. Volgens Guenther Steiner is de ophef na het raceweekend allemaal erg overspannen, maar zag hij wel iets 'ongebruikelijks'.

In de podcast Red Flags gaat Steiner in op hoe Red Bull van een sterk weekend in Japan naar een matig weekend in Bahrein ging. "Ze gingen echt wel heel snel van hero naar zero. Na die overwinning in Japan gingen ze in een week tijd naar een weekend waarin alles fout ging wat fout kon gaan. Er zat helemaal geen snelheid in de auto, en het ging ook helemaal mis met de pitstops. Dat is echt heel ongebruikelijk bij Red Bull. Als je bij een stop een fout maakt, dat kan gebeuren, maar ze hebben er echt een paar verpest in die race. Ik denk dat Jonathan Wheatley ook zat te kijken, hij was normaal de meneer van de pitstops."

Horner, Marko en kamp Verstappen

Er was ook veel gedoe na afloop over een klagende manager van Verstappen (Raymond Vermeulen) die boos zijn zou geweest bij Helmut Marko en Christian Horner. Volgens Steiner is alles flink aangedikt en zullen ze op dezelfde lijn zitten. "Ik kan me best voorstellen dat Vermeulen, de manager van Verstappen, niet blij was met hoe alles ging. Ik denk wel dat hij niet tegen Dr. Marko of Christian hoeft te zeggen dat hij niet blij is. Zij zijn zelf ook echt niet blij, hoor. Hoe zouden ze ooit blij kunnen zijn? Hoe het dan allemaal opgeschreven wordt, dat hij niet blij is met het management. Ja, natuurlijk zegt hij dat. Wat moet-ie anders zeggen? Ik denk dat beide tot dezelfde conclusie kwamen, hoor. Als ze wisten wat ze nou precies anders hadden moeten doen, dan hadden ze dat al gedaan. Zo gaat het in alle sporten. Soms zit je erbij, en soms even niet. Na Japan riep iedereen nog dat Verstappen gewoon wereldkampioen ging worden dit jaar. Nou, dat is dus ook binnen een week helemaal omgeslagen. Nu roept iedereen dat hij weggaat bij het team, dus ik denk dat je hype niet altijd moet geloven."

Steiner ziet geruchten door Verstappen gevoerd worden

Verstappen laat op zich op de vlakte over zijn toekomst en kijkt vooral naar de RB21, maar volgens Steiner voert hij daarmee alleen maar de geruchten. "Max is iemand die deze golven van aandacht doet ontstaan. Het is Max. Hij is altijd een open boek over dit soort dingen. Maar goed, hun werk daar was gewoon niet goed. Het is niet dat ik dat probeer goed te praten of iets in die richting. Eigenlijk is het best bijzonder dat ze zo snel zo langzaam zijn geworden."

