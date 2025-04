Red Bull heeft aangekondigd in te spelen op de ontwikkelingen bij McLaren door met nieuwe updates te komen richting de aankomende races in Imola en Spanje, zo weet Autoracer te melden. Het team hoopt zo de stap richting de top van het veld te zetten.

De situatie begint nijpend te worden voor Red Bull, dat na slechts vier races al 80 punten achter McLaren staat in het constructeurskampioenschap. Verstappen wist in Bahrein slechts als zesde te eindigen, ondanks dat hij Japan één week eerder nog wist te winnen. De race in Sakhir werd gekenmerkt door balansproblemen en inefficiënte pitstops, waardoor de zorgen over de competitiviteit van de Red Bull-auto alleen maar toenamen. Het contrast met de dominant rijdende Oscar Piastri maakte het allemaal nog schrijnender.

Updates bevestigd

De updates zijn inmiddels officieel bevestigd, al is het nog niet duidelijk wat precies de veranderingen in zullen houden. De updates zouden voor het eerst te zien zijn in Imola en Spanje, twee belangrijke races voor de teams die zich willen klaarstomen voor de rest van het kampioenschap. Red Bull heeft in Bahrein al enkele wijzigingen doorgevoerd, waaronder een nieuwe flap op de voorvleugel en koelingsgaten in het bodywork om de warme weersomstandigheden het hoofd te bieden. Deze aanpassingen zijn bedoeld om de grip en balans van de auto te verbeteren.

McLaren geraakt?

Volgens Autoracer zou het dus richting Imola in ieder geval gaan om een update die vergelijkbaar is met een foefje dat McLaren hanteert. Het moet eraan bij gaan dragen dat met name de achterbanden beter gekoeld gaan worden, waardoor de bandenslijtage van de RB21 - momenteel één van de zorgenkindjes voor het team - aangepakt zou kunnen worden. Ook wordt er hard gewerkt aan het oplossen van de remproblemen die het team momenteel parten speelt. Zoals gezegd worden de eerste updates dus tijdens de start van het Europese seizoen in Imola verwacht.