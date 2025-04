Het tijdschema voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië

Na het spektakel in Bahrein reist het Formule 1-circus af naar Saoedi-Arabië voor de vijfde Grand Prix van het jaar. Het is tevens de laatste race van de eerste triple header van 2025.

De race in Bahrein zorgde weer voor veel stof tot napraten. McLaren liet een staaltje dominantie zien in naam van Oscar Piastri. George Russell pakte de tweede plaats en klassementsleider Lando Norris knokte zich, na een matige race, terug naar de laatste podiumplek. Voor Max Verstappen was het een race om snel te vergeten: hij viel direct na de start terug en vocht zich in de slotfase naar de zesde plek, tevens zijn startpositie.

Jeddah Corniche Circuit

Het kampioenschap krijgt een vervolg op het Jeddah Corniche Circuit, dat sinds 2021 onderdeel is van de Formule 1-kalender. In dat eerste jaar zagen we al een aantal bijzondere taferelen, zoals de vermeende brake check van Max Verstappen op Lewis Hamilton, en een jaar later het fantastische gevecht tussen Verstappen en Charles Leclerc. Aankomend weekend wordt de race verreden over 50 ronden, op een circuit dat 6,1 kilometer lang is. Hamilton heeft nog altijd de snelste raceronde achter zijn naam staan, met een 1:30.734.

Tijdschema Grand Prix van Saoedi-Arabië

Vrijdag 18 april start het weekend in Djedda met de eerste vrije training om 15:30 uur (Nederlandse tijd), gevolgd door de tweede training om 19:00 uur. Zaterdag om 15:30 uur krijgen de teams het laatste testuurtje, want om 19:00 uur moet het spektakel klaarstaan voor de kwalificatie. De Grand Prix van Saoedi-Arabië start zondagavond 20 april om 19:00 uur.

Vrijdag 18 april

15:30 uur: eerste vrije training

19:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 19 april

15:30 uur: derde vrije training

19:00 uur: kwalificatie

Zondag 20 april

19:00 uur: Grand Prix van Saoedi-Arabië

