George Russell werd tweede tijdens de F1 Grand Prix van Bahrein door, ondanks al zijn DRS-problemen, Lando Norris in de slotfase nipt achter zich te houden. De Brit was behoorlijk tevreden met zijn race en resultaat.

Na afloop blikte Russell terug op zijn race. "Ik had alles onder controle op P2, maar daarna had ik problemen. Soms was het rempedaal lang en soms drukte ik hem erg makkelijk in. Er waren ook problemen met mijn stuur. Het was erg lastig en ik moest hard werken om Norris achter mij te houden. Als we nog even door waren gegaan, had hij mij wel ingehaald. Ik ben echt blij met P2. Piastri was in zijn eigen wereld, gefeliciteerd McLaren en Piastri. We wisten wel dat ze het sterkst zouden zijn en dat bleek ook zo. Maar voor ons: vier races, drie podiumplekken. Dat geeft ons zelfvertrouwen voor de toekomst."

Russell over laatste stint en problemen

Russell stelt verder dat hij niet zo goed weet hoe hij die laatste stint voor elkaar heeft gekregen. "Ik weet niet zo goed hoe ik dat voor elkaar heb gekregen. Ik had Leclerc achter mij op de hards en ik moest nog 24 rondjes. Toen dacht ik wel: hoe ga ik dit volhouden. Het is gelukt en het team heeft fantastisch werk geleverd." Ook de problemen met de DRS werden besproken, iets waar Russell nog voor wordt onderzocht. "We hadden veel dingen die fout gingen en we gingen over tot een override wat betreft de DRS. Op een gegeven moment drukte ik de radioknop in en ging de DRS ineens open. Ik deed hem daarna meteen weer dicht en ging van mijn gas. Ik heb daar meer verloren dan gewonnen en het laat zien hoeveel problemen we hadden."

