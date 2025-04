Voor Max Verstappen staat naast zijn eigen verrichtingen tijdens de Grand Prix van Bahrein ook een ander belangrijk evenement op het programma. Het GT3-team van Verstappen debuteert namelijk op Circuit Paul Ricard, en de Nederlander volgt dat op de voet.

Verstappen.com Racing komt vanaf dit seizoen uit in de GT World Challenge, die dit weekend wordt afgetrapt in Frankrijk. Voor het team rijden Chris Lulham, Harry King en Thierry Vermeulen. Kort voor de derde vrije training ging de kwalificatie van start, en het team heeft P12 in handen voor de race die later vandaag van start gaat. Verstappen zelf probeert het team op de voet te volgen, maar de race begint precies wanneer zijn eigen kwalificatie ook op het programma staat.

Kort en krachtig

Op de vraag bij Viaplay of Verstappen niet gewoon even zijn telefoon op het stuurtje kan plakken om de sessie te volgen, reageert de Nederlander: "Met de snelheid die we gisteren hadden kan dat makkelijk." Ook het interview hoeft voor Verstappen niet lang te duren: "Gisteren was dramatisch, eigenlijk niet heel veel zin in gehad, en we gaan het beter doen vandaag. Dan is dit interview ook meteen voorbij."

Teambaas Verstappen is nerveuzer dan coureur Verstappen

Verstappen geeft aan dat hij nerveuzer is als teambaas dan straks tijdens de kwalificatie: "Ja, ik ben hier nerveuzer voor dan voor zelf rijden. Omdat je dat niet in de hand hebt, dit wel. Dat heb ik nu al lang genoeg gedaan. Ze [Verstappen.com Racing] zijn natuurlijk aan het kwalificeren, en dat vind ik wel fijn om even in de gaten te houden." Zodra zijn eigen kwalificatie voorbij is, pakt teambaas Verstappen direct weer de telefoon erbij. "Het is een beetje jammer, maar het is zo. Ja, ik zal het dan wel weer volgen na de kwalificatie", aldus Verstappen.

