Volgens Max Verstappen zijn er voorlopig weinig hoogtepunten aan te wijzen tijdens het raceweekend in Bahrein. De Nederlander had ook zijn simulator bij zich en was vrijdagavond samen met Team Redline aan het streamen. Daar wees hij één van de weinige hoogtepunten aan.

De RB21 is nog niet helemaal geaard op het Bahrain International Circuit. De McLarens lijken wederom het tempo te dicteren en Verstappen moest genoegen nemen met P7. Teamgenoot Yuki Tsunoda werd in de eerste training nog als negende afgevlagd en kwam tijdens VT2 als achttiende op de resultatenlijst te staan. De Japanner gaf achteraf aan dat hij vooral een extreme afstelling aan het uitproberen was. Red Bull Racing moet dus nog aan de bak om het tij te keren. Vanmiddag om 14:30 uur krijgt het team het laatste testuurtje met de derde en tevens laatste vrije training.

Verstappen wijst hoogtepunt aan

Verstappen klom vrijdagavond in zijn simulator om samen met Team Redline even de virtuele baan op te gaan. Daar werd hem door kijkers gevraagd wat zijn gevoel is voor de rest van het raceweekend. "Ja... Kunnen we die vraag misschien overslaan?", klonk het aarzelend. Even later werd hem gevraagd wat zijn hoogtepunt van de dag was, en daarmee kreeg Verstappen toch even de lachers op zijn hand. "Ik heb een heerlijke pasta met wat kip op, dat was echt fantastisch. Dat was eigenlijk wel het hoogtepunt van mijn dag," aldus Verstappen.

max’s highlight of today: pasta with some chicken ☺️ pic.twitter.com/yq5ZX08plO — nini (@SCUDERIAFEMBOY) April 11, 2025

