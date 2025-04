Voor Red Bull Racing is er nog flink wat werk aan de winkel in Bahrein. Max Verstappen kwam niet verder dan de zevende tijd, op iets meer dan acht tienden van een seconde achterstand, en Yuki Tsunoda moest genoegen nemen met P18.

Verstappen liet de eerste vrije training aan zich voorbijgaan, want Red Bull zette rookie Ayumu Iwasa in. Daarmee had het Oostenrijkse team een volledig Japanse line-up tijdens die sessie, waarin Tsunoda uiteindelijk als negende werd afgevlagd. De hoge mate van bandenslijtage lijkt dit weekend opnieuw een rol te gaan spelen, maar vooral McLaren maakte een goede indruk.

Klachten Tsunoda en Verstappen

Tijdens de tweede training was Verstappen vooral niet tevreden over zijn remmen. "De rit is heel slecht. De auto stuitert heel erg", klaagde Verstappen halverwege de sessie. Vervolgens wees hij op de remmen, die niet naar behoren werkten: "Vooral in de laatste bocht werken de remmen alweer niet." Ook Tsunoda was niet volledig tevreden tijdens de sessie. Nadat de vlag was gevallen, gaf hij aan dat het blokkeren van de voorbanden 'bizar' was.

Lagere motorstand Red Bull op vrijdag

Wel zijn er een aantal kanttekeningen te plaatsen. De tijden van Red Bull op vrijdag geven vaak een vertekend beeld van de werkelijkheid. Zo rijdt het Oostenrijkse team regelmatig met een verlaagde motorstand, wat enigszins de achterstand op de top twee verklaart. Desalniettemin moet het team aan de bak om de remproblemen te verhelpen, zodat het duo zaterdag een kans heeft tijdens de kwalificatie.

