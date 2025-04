De vrije training in Bahrein is begonnen en de teams bereiden zich daarmee voor op de Grand Prix die zondag plaatsvindt. Ferrari heeft flink wat nieuwe onderdelen voor de SF-25 meegenomen en ook Red Bull heeft hier en daar een kleine update aangebracht aan de RB21.

McLaren staat er na drie raceweekenden prima voor met 111 verzamelde punten. Mercedes moet het voorlopig doen met de tweede plek en 75 punten, terwijl Red Bull met 61 punten de top drie compleet maakt. Lando Norris is daarnaast nog altijd de klassementsleider met 62 punten, en viervoudig wereldkampioen Max Verstappen volgt op slechts één punt. Oscar Piastri bezet met 49 punten momenteel de derde plek in het klassement.

McLaren

McLaren heeft één kleine aanpassing gedaan: een kleine vleugel op de brake ducts van de MCL39. "De nieuwe vleugel op de voorste remkoeling helpt de lucht beter te sturen, waardoor de auto aerodynamisch sterker wordt", aldus McLaren in het document van de FIA.

Ferrari

Ferrari heeft het grootste pakket aan updates meegenomen en vijf nieuwe onderdelen op de lijst bij de FIA gezet. Het gaat om bodemschotten op de vloer; ook de body van de vloer is aangepakt, evenals de randen van de vloer. Daarnaast is er een update aangebracht aan de diffuser. "Het nieuwe vloerpakket is gericht op het verbeteren van de verliezen die stroomafwaarts optreden", zo laat het Italiaanse team optekenen. Ook heeft de renstal een kleine update aan de achtervleugel doorgevoerd om de aerodynamische efficiëntie te verbeteren.

Red Bull heeft de RB21 in Bahrein van twee updates voorzien. Zo is er een nieuwe flap op de voorvleugel geïnstalleerd met een langer koord. "De langere flap helpt om meer grip en een betere balans te krijgen met de beschikbare achtervleugels", schrijft het team over de update. Daarnaast zijn er koelingsgaten in het bodywork aangebracht om de warme weersomstandigheden in Bahrein het hoofd te bieden.

Ook Haas heeft het bodywork aangepast voor de warme weersomstandigheden. Zo is de opening bovenop wat groter gemaakt om warmte beter kwijt te kunnen, maar deze aanpassing zal alleen gebruikt worden zodra dat echt nodig is.

De resterende teams hebben bij de FIA geen nieuwe onderdelen of updates doorgegeven.

