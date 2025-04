Carlos Sainz heeft de tongen losgemaakt tijdens een officiële persconferentie van de FIA in Bahrein. De Spanjaard gebruikte een scheldwoord toen hem werd gevraagd naar de boete die hij eerder ontving. Sainz kreeg eerder een boete in Japan omdat hij te laat kwam voor het volkslied.

Tijdens de persconferentie in Bahrein legde Sainz uit dat hij wist dat hij fout zat in Japan en dat hij daar ook meteen zijn excuses voor heeft aangeboden. "Ik ben de grootste voorstander van zorgvuldigheid. Ik stak als eerste mijn hand op om te zeggen dat ik te laat was. Mijn excuses. Tegelijkertijd was ik vijf seconden te laat en moest ik daar tienduizend euro voor betalen. Wat het punt ook is, het gaat voor mij te ver om deze boetes te moeten betalen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hadjar over mogelijke promotie naar Red Bull: 'Natuurlijk ben ik er klaar voor'

Sainz hoopt dat boete naar goed doel gaat

Het moment dat de tongen los heeft gemaakt, was toen Sainz verder besloot te gaan: "Ik weet niet of ik een nieuwe boete krijg, maar sh*t happens. Zo gaat het soms. Dit was duur, tienduizend euro. Voor mij is dat teleurstellend voor vijf seconden. Ik hoop dat iemand me vertelt waar het geld naartoe gaat, bijvoorbeeld naar een goed doel." Sinds 2025 zijn er nieuwe regels van kracht die het gebruik van scheldwoorden tijdens de persconferenties verbieden. De boete die Sainz kreeg was overigens vanwege zijn medische toestand (darmproblemen), waardoor hij te laat was bij het volkslied. Anders had deze zestigduizend euro kunnen bedragen.

Nieuwe boete voor Sainz?

Of Sainz nu een nieuwe boete gaat krijgen voor zijn uitspraken in Bahrein van de FIA, is nog even de vraag. De situatie roept wel vragen op over de striktheid en de bestemming van de boetes binnen de Formule 1. Het is afwachten of de FIA nog stappen onderneemt naar aanleiding van de opmerkingen van Sainz.