De manager van Max Verstappen, Raymond Vermeulen, gaat bij Motorsport.com in op de ambities van de viervoudig kampioen buiten de Formule 1. De Nederlander heeft met Verstappen.com Racing een eigen GT3-team dat dit jaar in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS zal uitkomen en werkt daarin samen met Aston Martin.

Komend weekend start dat kampioenschap op het Zuid-Franse Paul Ricard met een zesuursrace. Verstappen zelf kan daar niet bij zijn; hij moet immers de Grand Prix van Bahrein namens Red Bull Racing afwerken. Over de kansen van het team legt Vermeulen uit: "Het is altijd lastig om van tevoren al iets te zeggen, omdat je afhankelijk bent van de BoP (Balance of Performance), maar het doel is sowieso om de beste Aston Martin te zijn. Geen druk, jongens! Aan de andere kant: het is alleen maar goed als er een beetje druk op staat, toch?"

Hoofdprogramma voor Max blijft Formule 1

De viervoudig wereldkampioen is betrokken bij zijn eigen team en voerde in het verleden al diverse tests uit. Vermeulen ziet Verstappen dan ook op termijn voor zijn eigen team rijden: "Zijn hoofdprogramma blijft natuurlijk de Formule 1. Daarbij moeten we rekening houden met allerlei commerciële belangen, als Max in een andere auto dan zijn Red Bull zou stappen. Maar wellicht staan ze daar niet negatief tegenover — ze zijn immers wel van het out-of-the-box denken — we hebben het nog niet aan ze gevraagd."

Wie wordt de vierde coureur?

Met het team is het ook mogelijk om aan de 24 uur van Le Mans mee te doen, en Verstappen heeft dat nog altijd op zijn wensenlijstje staan. Vader Jos heeft in een eerder stadium al bedankt, en Vermeulen vermoedt dat zoon Thierry en Chris Lulham mogelijk aan het team worden toegevoegd. Toch is er nog altijd een plekje vrij: "Wie weet. En dan heb je misschien ook nog een vierde nodig."

