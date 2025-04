Formule 1-commentator Olav Mol begrijpt niets van het beleid van de FIA rondom de flexiwings. De internationale autosportbond is via allerlei technische richtlijnen bezig om de flexibele vleugels aan te pakken en op X ziet Mol overduidelijk bewijs van het gebruik ervan.

Het was de FIA vorig jaar al opgevallen dat er teams, en dan met name McLaren, beschikten over flexibele onderdelen. Binnen de Formule 1 is dat echter niet nieuw en daarom zijn er ook statische tests bedacht. Toch bleken enkele teams door die tests te komen, om vervolgens op de baan het gewenste flexibele effect te krijgen. Met flexibele vleugels is het mogelijk om een hogere topsnelheid op de rechte stukken te behalen, om vervolgens in de bochten de juiste neerwaartse druk te verkrijgen.

Technische richtlijn 018

De FIA wilde er in eerste instantie niets aan doen, maar kwam eind januari toch ineens met een aanscherping via technische richtlijn 018. Tijdens de statische test mogen de vleugels momenteel 15 mm doorbuigen, maar vanaf de race in Spanje mag dit nog maar 10 mm zijn. Christian Horner vond de timing van de nieuwe richtlijn wat vreemd en ook Frederic Vasseur van Ferrari plaatste vraagtekens bij het moment waarop de TD van kracht wordt. De FIA stelde dat de teams hierdoor de tijd hebben om nieuwe onderdelen te ontwikkelen.

Op X circuleren filmpjes van de flexibele achtervleugel van McLaren in Japan. Mol heeft die ook gezien en stelt: "Hoe is het toch mogelijk dat de FIA dit niet onder controle krijgt😳. Hoeveel bewijs wil je hebben, lijkt me?"

Hoe is het toch mogelijk dat de FIA dit niet onder controle krijgt😳. Hoeveel bewijs wil je hebben lijkt me? https://t.co/drgJi6DLoP — Olav Mol®️ (@Olav_Mol) April 9, 2025

