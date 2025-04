Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella was het optreden van Max Verstappen in Japan prima, maar hij ziet de Nederlander dat niet 24 raceweekenden achter elkaar doen. Stella vertrouwt in gesprek met Auto Motor und Sport dan ook liever op de snelle MCL39.

Van de vier races die we in 2025 hebben gezien, heeft McLaren er momenteel twee gewonnen. Lando Norris wist de glibberige omstandigheden in Melbourne de baas te blijven en pakte daar zijn eerste zege van het jaar. In China was het Oscar Piastri die als eerste over de streep kwam tijdens de hoofdrace. Lewis Hamilton wist echter wel de sprintrace in Shanghai te winnen en Verstappen hield afgelopen weekend op Suzuka het McLaren-duo achter zich.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris: 'Wil bewijzen dat je ook zonder killer-instinct kampioen kan worden'

Verstappen verwacht niet te kunnen doorpakken in Bahrein

Verstappen heeft met zijn overwinning in Japan het gat naar klassementsleider Norris verkleind tot één punt. Toch rekent de regerend kampioen zich nog lang niet rijk. In zijn ogen is de RB21 nog altijd een wagen waarmee niet automatisch overwinningen kunnen worden behaald, en ook voor het raceweekend in Bahrein verwacht Verstappen een zwaar weekend tegemoet te gaan.

OOK INTERESSANT: Marko ziet simulator Red Bull niet werken: 'Max kan beter op eigen ervaring vertrouwen'

Stella ziet het wel goedkomen met McLaren

Het voordeel dat Verstappen niet heeft, bezit het McLaren-duo wél met de MCL39. De wagen is momenteel de snelste, en Stella is dan ook van mening dat zijn coureurs daarmee de troefkaart in handen hebben ten opzichte van Verstappen: "Op dit moment worden de resultaten nog bepaald door de circuitlayout en de omstandigheden. Dat zal stabiliseren. Dan is het belangrijk om de beste auto te hebben. Je kunt niet 24 races lang een topprestatie leveren zoals Max in Suzuka deed," aldus de teambaas van McLaren.

Gerelateerd