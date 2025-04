Dr. Helmut Marko is het helemaal zat met de simulator van Red Bull Racing. De correlatie tussen wat er in de fabriek gebeurt en hoe het daadwerkelijk op de baan uitpakt, wijkt volgens de adviseur van het merk te vaak af.

Hoewel de teams tegenwoordig weinig testtijd krijgen van de sport, draaien de simulatorcoureurs in de fabriek vaak overuren. Dit helpt de teams om de afstelling correct te krijgen en compenseert zo het gebrek aan oefeningstijd. Red Bull heeft in het verleden vaker aangegeven dat de correlatie in de ontwikkeling soms ontbrak. Zo presteerde de wagen in de windtunnel en in theorie op een manier die op de baan niet altijd werd waargemaakt. Volgens Marko blijkt dit soms ook het geval te zijn met de simulator, zo vertelt hij in gesprek met Auto Motor und Sport.

Marko ziet data niet werken

"Altijd wanneer de simulator ons geweldige rondetijden voorspelt, gaat het op het circuit achteruit. Zo was het twee jaar geleden in Monte Carlo, en nu weer. Ik heb Max gezegd dat hij beter op zijn eigen ervaring kan vertrouwen dan op wat de simulator aangeeft," legt de 81-jarige Marko uit. Toch is dat maar één kant van het verhaal, want een slechte start van het weekend wordt zo nu en dan ook rechtgetrokken door de overuren in de simulator.

Horner wijst juist naar klasse Verstappen

Teambaas Christian Horner blikt terug op het verloop van het Grand Prix-weekend in Japan en stelt dat de coureur uiteindelijk altijd het laatste woord heeft. "De beste sensor in de auto is de coureur zelf. Na drie trainingssessies zijn we erin geslaagd de auto toch in het juiste venster te krijgen. En toen was Max in staat om poleposition te pakken en de race te winnen."

Het Duitse medium meldt dat Red Bull na de vrijdag in Suzuka vrijwel niets had aan de data die vooraf door de simulator was gegenereerd. "Om in Suzuka competitief te zijn, moest Red Bull zijn auto's in vrijwel alle parameters anders afstellen dan de simulatiedata hadden voorgesteld."

