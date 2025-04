‘Red Bull rekent op tik voor McLaren na ingrijpen FIA’, Horner verklaart trage pitstop Verstappen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Max Verstappen heeft in Japan zijn eerste zege van het seizoen weten te pakken. De Nederlander kende wel een trage pitstop en Christian Horner legt uit hoe dat mogelijk is. Daarnaast verwacht Red Bull dat McLaren toch wel wat last gaat hebben van de aanscherping van de FIA, die vanaf Spanje ingaat en George Russell uit zijn klachten over de Pirelli-banden. Dit is de GPFans Recap van zondag 6 april.

Verstappen verslaat beide McLarens en pakt zege tijdens Grand Prix Japan

Max Verstappen heeft een klap uitgedeeld aan de concurrentie door de Grand Prix van Japan te winnen. De Red Bull-coureur wist de beide McLaren's achter zich te houden en boekte zodoende zijn eerste overwinning van dit F1-seizoen. Lando Norris finishte als tweede,vlak voor de neus van teamgenoot Oscar Piastri.

Russell lanceert tirade richting Pirelli: "Je kan gewoon niet inhalen"

George Russell is als vijfde aan de finish gekomen in de F1 Grand Prix van Japan. Het lukte de Mercedes-coureur niet om posities te winnen. Hij gaf na de wedstrijd aan dat het ontzettend moeilijk was om in te halen. Hij klaagde over het bandenslijtage - althans, het gebrek ervan.

Verstappen: "In die andere auto had je mij niet eens meer teruggezien"

Max Verstappen is tevreden met zijn optreden in de Grand Prix van Japan, waar hij als eerste over de streep kwam. De viervoudig wereldkampioen benadrukt echter dat het altijd een teamprestatie blijft en dat als hij in de McLaren had gezeten, dan had hij wellicht gedomineerd.

'Red Bull rekent op tik voor McLaren na ingrijpen FIA'

Bij Red Bull Racing gaat men ervan uit dat McLaren flink geraakt zal worden door technische richtlijn 18, die vanaf de Grand Prix van Spanje van kracht wordt, zo meldt De Telegraaf. Vanaf het raceweekend in Barcelona gaat de FIA strenger toezien op de flexibele vleugels, en het Oostenrijkse team verwacht dat McLaren daardoor een deel van zijn voorsprong zal verliezen.

Horner verklaart langzame pitstop Verstappen: 'Moesten plotseling reservejongens inschakelen'

Max Verstappen verloor bijna de leiding in de F1 Grand Prix van Japan tijdens de eerste en uiteindelijk enige pitstop. De bandenwissel verliep niet van een leien dakje bij Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner verklaart wat er precies was gebeurd en geeft helaas een treurige update.

