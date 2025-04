Max Verstappen is tevreden met zijn optreden in de Grand Prix van Japan, waar hij als eerste over de streep kwam. De viervoudig wereldkampioen benadrukt echter dat het altijd een teamprestatie blijft.

Max Verstappen ving de Grand Prix van Japan aan vanaf pole position, nadat hij op zaterdag één van zijn beste kwalificaties ooit verreed. De viervoudig wereldkampioen kwam goed weg bij de start en maakte 53 ronden lang geen enkele fout. Lando Norris zat de hele race lang vlak achter de Red Bull, met Oscar Piastri daar weer op het vinkentouw. Verstappen hield zijn hoofd bijzonder cool en wist zodoende op zeer indrukwekkende wijze als eerste over de streep te komen.

Verstappen grapt over McLaren

Op de vraag van Viaplay of het puur aan hem licht dat hij de Red Bull, dat momenteel verre van de beste auto is, klinkt het: "Ik ben natuurlijk heel blij met wat ik doe. Ik wil er niet eens aan denken als ik in die andere auto had gezeten", doelt Verstappen glimlachend op de McLaren. "Dan had je mij niet meer gezien. Misschien was ik dan al in Tokio geweest. Maar uiteindelijk maakt het niet uit. Dat gaat ook niet gebeuren."

Teamprestatie

Verstappen vervolgt: "Uiteindelijk is het een team dat goed samenwerkt. Ik had een andere performance engineer dit weekend, waar ik tot eind 2021 ook mee samen heb gewerkt. Dat liep allemaal heel goed. We hebben de juiste keuzes gemaakt en ik denk dat als je naar de onboards tussen mij en GP luistert, dat ging allemaal heel soepel. Dit was een super resultaat. Hier was het moeilijk inhalen en de kwalificatie was heel belangrijk, maar dat betekent natuurlijk niet dat het nu allemaal hosanna is en dat we alles gaan winnen. Maar we mogen hier wel heel blij mee zijn."

