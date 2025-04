Max Verstappen heeft een klap uitgedeeld aan de concurrentie door de Grand Prix van Japan te winnen. De Red Bull-coureur wist de beide McLaren's achter zich te houden en boekte zodoende zijn eerste overwinning van dit F1-seizoen. Lando Norris finishte als tweede,vlak voor de neus van teamgenoot Oscar Piastri.

Verstappen begon op het circuit van Suzuka vanaf pole position en wist bij de start succesvol de twee McLaren's achter zich te houden. De Nederlander gooide de deur dicht en trok direct een klein gaatje. Verstappen wist dit op te rekken na iets meer dan een seconde en reed vervolgens een consequent tempo. Echt spannend werd het daardoor niet. Dat veranderde pas een beetje bij de eerste pitstops. Verstappen en Norris doken tegelijk naar binnen en dit zorgde ervoor dat beide heren naast elkaar kwamen te rijden bij het verlaten van de pitstraat. Verstappen hield echter voet bij stuk en gaf geen extra ruimte aan Norris, waardoor de Brit door het gras moest en tempo verloor ten opzichte van de Red Bull. Zodoende moest Norris wederom in de achtervolging.

Weinig actie in Japan, Verstappen houdt McLaren's op afstand

Die achtervolging verliep voor een groot gedeelte hetzelfde als in de eerst stint. Verstappen had een gat van iets meer dan een seconde en wist dit rondenlang stabiel te houden. In de tussentijd gebeurde er in de rest van het veld ook weinig spectaculairs. De gaten werden getrokken en het veld reed ver uit elkaar. Her en der viel er een inhaalactie of kleine worsteling te bespeuren, maar echt spannend was het allemaal niet vandaag op Suzuka. Alle pijlen - en dus ook camera's - werden vooral gericht op de voorkant van het veld, waar McLaren probeerde met twee auto's dichterbij te komen aan Verstappen. Dit lukte echter niet. In plaats daarvan was het Piastri die vanaf plek drie wel dichter naar zijn eigen teamgenoot toekroop.

Verstappen grijpt zege in GP Japan, Norris tweede

Piastri wilde Norris voorbijgaan, want de Australiër was ervan overtuigd dat hij Verstappen kon aanvallen. Dit gebeurde echter niet en dus reed Verstappen zichzelf betrekkelijk eenvoudig richting de overwinning. Hiermee deelt hij een dreun uit aan de concurrentie, met name richting Norris, die uiteindelijk tweede werd. Piastri finishte als derde en zodoende hield McLaren - met een dubbel podium - de schade beperkt. Doordat Tsunoda namens Red Bull buiten de punten finishte, wist McLaren wel haar voorsprong bij de constructeurs uit te breiden.

Leclerc finishte als vierde, gevolgd door de beide Mercedessen van Russell en Antonelli. Daarachter maakten Hamilton, Hadjar, Albon en Bearman de top tien compleet. Stroll reed een troosteloze race en bracht de rode lantaarn thuis. Er vielen geen uitvallers te noteren vandaag en ook de wedstrijdleiding had weinig te doen met betrekking tot het bekijken en afhandelen van incidenten. Doordat Norris als tweede finishte, behoudt hij nog wel nipt de leiding het rijderskampioenschap.

