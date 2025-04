De Grand Prix van Japan belooft zondag een spektakelstuk van jewelste te worden. Max Verstappen start vanaf pole position in een race die met regen bedreigd lijkt te worden. Dit is de voorlopige startopstelling waar we op zondag om 07:00 uur Nederlandse tijd mee van start gaan.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan werd zaterdag een sessie om nooit te vergeten. Na de eerste runs, waarbij Oscar Piastri de man leek te worden die de pole kon gaan pakken, werd het misschien wel één van de beste rondjes uit de carrière van Max Verstappen. Werkelijk uit het niks toverde de viervoudig wereldkampioen een legendarische ronde uit de hoge hoed, waarmee hij in de laatste run de pole position te grazen nam op het circuit waar hij zijn tweede titel wist te pakken. Ongeëvenaard was het wat de Nederlanders die vroeg uit de veren waren om de sessie te bewonderen zagen en de vreugde op de boardradio was zoals we zelden gehoord hebben van de Limburger. Een pole voor in de boeken.

De startopstelling

Op de eerste startrij krijgt Verstappen gezelschap van Lando Norris. Hij was de snelste van de twee McLaren-coureurs, want Piastri moest uiteindelijk toch nog voorrang verlenen aan zijn teammaat. Charles Leclerc start voor de Mercedes-coureurs, waarbij George Russell de voorste man is. Isack Hadjar start voor de toch enigszins teleurstellende Lewis Hamilton. Alex Albon en de uitstekende Oliver Bearman completeren de top tien. Carlos Sainz kreeg na afloop drie plekken gridstraf, waardoor hij vanaf P15 moet vertrekken.

