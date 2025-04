Yuki Tsunoda blikt positief terug op zijn eerste vrijdag in dienst van Red Bull Racing. De Japanner kende naar eigen zeggen een goede start, al moet hij nog wel het vertrouwen in de auto verder opbouwen.

Yuki Tsunoda debuteert dit weekend tijdens zijn thuisrace als coureur voor Red Bull Racing. De 24-jarige uit Sagamihara verreed vier seizoenen in dienst van het zusterteam, maar is nu als vervanger van de tegenvallende Liam Lawson naar voren geschoven. Een grote uitdaging, want het is een publiek geheim dat de RB21 momenteel lastig te besturen is. Tsunoda kende echter een goede start in Japan. In de eerste training eindigde hij op slechts een tiende achter Verstappen op P6. De tweede oefensessie sloot Tsunoda af op P18, maar vanwege de vele rode vlaggen, was er weinig tijd om een goede ronde neer te zetten.

Goede start voor Tsunoda

"De eerste vrije training ging beter dan verwacht, een goede start voor mij", vertelt Tsunoda na afloop van de tweede vrije training tegenover de aanwezige media. "In de tweede training heb ik geen rondetijd kunnen klokken, door de vele rode vlaggen. Die sessie zou je een gekkenhuis voor iedereen kunnen noemen, dus er is werk aan de winkel."

Vertrouwen verder opbouwen

Hij vervolgt: "Ik had het misschien moeilijk. We moeten de data van de tweede training goed bekijken, mara over het algemeen, was het prima. Ik met het vertrouwen verder opbouwen. Ik wist dat het moeilijk zou worden in de echte auto. De echte auto was wat meer overdreven, hij voelde iets lastiger.

