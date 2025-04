Yuki Tsunoda is net nieuw bij Red Bull Racing, maar heeft vooralsnog niet de helpende hand toegereken gekregen van teamgenoot Max Verstappen. Volgens de Japanner moet hij voornamelijk zelf uitvogelen hoe de RB21 het beste getemd kan worden, want Verstappen staat niet te springen om hem te helpen.

Kort voor aanvang van het raceweekend in Japan maakte Red Bull Racing bekend dat het Liam Lawson al na twee races - of drie als je de Sprint meetelt - aan de kant had geschoven. Tsunoda werd opgetrommeld als zijn vervanger, in de hoop dat hij de RB21 sneller onder de knie krijgt. Het is inmiddels geen geheim meer dat Verstappen absoluut niet blij was met de rijderswissel. "Ik heb mijn mening gegeven, maar wat zij [Red Bull Racing] ermee doen, is niet mijn beslissing", zo zei Verstappen. Volgens de regerend kampioen is namelijk niet de coureur, maar de auto het probleem. "We moeten de auto beter bestuurbaar maken. Dan kan iedere coureur die in die andere auto zit ermee overweg." En die coureur, dat is vanaf nu Tsunoda.

Artikel gaat verder onder video

F1 Grand Prix Japan: starttijden, waar op tv en alles wat je verder moet wetenLees meer

Tsunoda denkt niet de waarheid te krijgen van Verstappen

Maar Tsunoda lijkt nog niet bepaald een warm welkom te krijgen van Verstappen. 'Er was geen enkel gesprek mogelijk met zijn teamgenoot', zo schrijft het Duitse Auto Motor und Sport. Tsunoda moet dus volledig zelf achterhalen hoe de RB21 het beste getemd kan worden. "Ik heb video's bekeken om te zien hoe Max de auto bestuurt. Ik heb het hem niet gevraagd. Ik denk niet dat hij mij de waarheid zou hebben verteld", zo klonk het uit de mond van de Japanner. Dat zou best wel eens kunnen kloppen als we de reactie van Verstappen horen. De Nederlander lijkt inderdaad niet bereid de rol van mentor op zich te nemen.

Verstappen vindt dat Tsunoda het "zelf moet uitzoeken"

"Hij [Tsunoda] zal dat zelf moeten uitzoeken", zo reageerde Verstappen. "Mijn ervaring met de auto is misschien niet de zijne." En dat de RB21 is ontwikkeld op de wensen van Verstappen, bevestigt teambaas Christian Horner. "De snelste van de twee coureurs stuurt de ontwikkelingsrichting. Dat is in elk team het geval", zo vertelt hij.

Bekijk alle actie tijdens de GP van Japan haarscherp met F1 TV Premium!

Gerelateerd