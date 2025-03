Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft in gesprek met Motorsport.com nog maar eens benadrukt dat George Russell een topcoureur is. Wolff is niet bang om over de toekomst van Russell te praten te midden van de geruchten over de stoeltjesdans in de Formule 1 voor 2026. Tegelijkertijd is zijn team bezig met de langetermijn, want ze willen zowel Russell als Andrea Kimi Antonelli voor langere tijd aan zich binden.

Russell, die sinds 2022 actief is voor Mercedes na een periode bij Williams, heeft zijn waarde volgens Wolff allang bewezen. Wolff legt uit dat de keuze om Antonelli aan boord te halen ook mede gebaseerd is op de indrukwekkende prestaties van Russell; de auto is namelijk volledig afgestemd op zijn capaciteiten. Dit geeft niet alleen richting aan de ontwikkeling van Antonelli, maar bevestigt ook dat Russell de maatstaf is waartegen de prestaties worden afgemeten.

Wolff: 'Russell is een topcoureur'

Wolff stelt dat Russell op waarde geschat wordt bij Mercedes. "Waarom zou hij ondergewaardeerd zijn? Hij is een topcoureur en we zijn gelukkig dat we hem hebben," aldus Wolff. Hij wijst naar de consistente gevechten die Russell levert met andere toppers, zoals oud-teamgenoot Lewis Hamilton en Charles Leclerc. De Oostenrijkse teambaas is dan ook van mening dat de huidige vorm van Russell - die recent nog een foutloze race reed tijdens de Grand Prix van China - laat zien dat de Brit tot de absolute top behoort. En met een contract tot eind 2025 wil Mercedes hem dan ook zeker weten op de lange termijn.

Mercedes wil coureurs voor lange termijn behouden

Mercedes is echter nooit stil blijven staan. Naast de waardering voor Russell, kondigt Wolff ook aan dat zijn team voornemens is zowel Russell als Antonelli langdurig aan boord te houden. “Je kunt ook George's prestaties tegen Lewis [Hamilton] zien, en de huidige prestaties van Lewis tegen Charles Leclerc. Dan praten we duidelijk over een topcoureur,” aldus Wolff. Dit gestructureerde proces omvat niet alleen dat de coureur in de auto zit, maar ook dat er duidelijke voorwaarden zijn in het belang van zowel het team als de coureur. Hiermee is Wolff - mede in reactie op de geruchten over mogelijke nieuwe aanwinsten zoals Max Verstappen - duidelijk: er is geen reden om het huidige duo te wijzigen.