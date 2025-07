In 2025 zijn er in F1 wederom een recordaantal podiumplekken te veroveren voor de coureurs: 72. Dit dankzij de 24 races die dit seizoen net zoals in 2024 verreden gaan worden. Een overzicht van alle coureurs die in 2025 een podiumplek hebben veroverd.

In 2024 was de dominantie die Verstappen in 2022 en vooral 2023 had getoond in deze categorie voorbij. De Nederlander eindigde wel weer op P1, maar dit kwam vooral door de eerste helft van het seizoen. Verstappen stond veertien keer op het podium, iets wat Charles Leclerc hem na kon doen. Lando Norris stond dertien keer op het podium. Carlos Sainz mocht negen keer het podium beklimmen, Oscar Piastri acht keer en Lewis Hamilton vijf keer. Sergio Pérez stond vier keer op het podium, George Russell drie keer. Buiten de topteams stonden Esteban Ocon en Pierre Gasly als enige twee coureurs op het podium in 2024.

Podiumplaatsen 2025

In 2025 begon het seizoen voor Norris, Verstappen en Russell in Melbourne op het podium. Piastri had hier eigenlijk op moeten staan, maar ging in moeilijke omstandigheden in de tweede helft van de race in de fout. Norris won de race, voor Verstappen en Russell. Een week later, in China, bleek Piastri deze fout niet te maken en won hij de race voor Norris en Russell. Laatstgenoemden pakte in Shanghai hun tweede podium van 2025. Verstappen won vervolgens in Japan zijn eerste race van 2025 en kwam voor de twee keer op het podium terecht, iets wat voor Norris in dezelfde race de derde keer was in 2025. Piastri werd derde en stond ook voor de tweede keer in 2025 op het podium.

In Bahrein was het Piastri die won, voor Russell die zijn derde podium pakte. Norris maakte het daar vier uit vier en ging als nummer drie mee naar het podium. Eén race later in Djedda ontbrak de Brit voor het eerst: Charles Leclerc pakte zijn eerste podium achter Verstappen en Piastri. In Miami stond Piastri weer op het hoogste treetje en nam hij teamgenoot Norris en Mercedes-coureur Russell met hem mee. In Imola bleek Verstappen P1 te pakken met Norris en Piastri samen. In Spanje stonden Piastri, die de race won, Norris en Leclerc op het podium na een hectische slotfase. In Canada stonden bekende namen Russell en Verstappen op het podium, maar er was ook een nieuw gezicht. Kimi Antonelli veroverde zijn eerste podium in F1. Norris leidde een één-twee voor McLaren in Oostenrijk voor Piastri en dat zou in Groot-Brittannië niet anders zijn. Maar waar het Leclerc op de laatste trede was op de Red Bull Ring, verdiende Hülkenberg op Silverstone een eerste podium in zijn 239e Grand Prix ooit. In België stonden de bekende namen echter weer op het podium: Piastri won de race voor Norris en Leclerc, die Verstappen net van zich af kon houden.

Podiumplaatsen coureurs 2025

Coureur Podiumplaatsen Lando Norris 11 Oscar Piastri 11 George Russell 5 Max Verstappen 5 Charles Leclerc 5 Kimi Antonelli 1 Nico Hülkenberg 1

