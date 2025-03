Liam Lawson (23) kreeg vandaag het pijnlijk nieuws dat hij na slechts twee raceweekenden moet vertrekken bij Red Bull Racing. De Nieuw-Zeelandse coureur wordt per direct vervangen door Yuki Tsunoda en gaat zelf weer terug naar de Racing Bulls (VCARB). Er wordt wereldwijd uiterst kritisch gereageerd op het besluit van Red Bull - en ook Liam's vriendin en zusje hebben nu van zich laten horen.

Twee races - of drie als je de Sprint meetelt - kreeg Lawson de tijd om zich te bewijzen als nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Niemand van zijn voorgangers kreeg zo kort de tijd om te wennen en de prestaties naar een hoger niveau te tillen. Niemand zal ontkennen dat Lawson zeker meer had kunnen laten zien in de eerste twee raceweekenden van het jaar, maar hem nu al op straat zetten nadat je kort daarvoor alles op alles zette - en miljoenen betaalde om Sergio Pérez te lozen - om hem in het stoeltje te krijgen? Dat klinkt als een vreemde beslissing. Een kat in het nauw maakt rare sprongen, zo zullen we maar zeggen. Het kwam Red Bull dan ook op veel kritiek te staan. Lawson daarentegen ontvangt veelal steun. Ook van zijn familie.

Artikel gaat verder onder video

Vriendin en zus van Lawson reageren op vertrek bij Red Bull Racing

Via Instagram Stories hebben zijn vriendin, Hannah St. John, en zijn zusje, Leah Lawson, gereageerd op het nieuws. Uit de berichten van beide dames blijkt dat ze hun geliefde Lawson door dik en dun steunen. Hannah plaatste een zwart-wit foto, waarop ze samen - hand in hand - met Lawson te zien is. De foto werd voorzien van een rood hartje, waarmee ze haar steun uitsprak richting vriendlief. Liam's zusje, Leah, zette de officiële aankondiging van VCARB op haar Stories en voorzag deze van een veelzeggende tekst: "Zoveel dat ik zou willen zeggen..."

OOK INTERESSANT: 'Verstappen al bezig koffers in te pakken na nieuws over Lawson'

Liam Lawson heeft steun gekregen van zijn vriendin Hannah St. John en zijn zusje Leah Lawson op Instagram. 📸#JapaneseGP #liamlawson #F1 pic.twitter.com/v5tvxhx1lV — GPFans NL (@GPFansNL) March 27, 2025

Gerelateerd