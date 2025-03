Max Verstappen (27) heeft zojuist te horen gekregen dat hij alweer een nieuwe teamgenoot krijgt bij Red Bull Racing. Liam Lawson wordt per direct vervangen door Yuki Tsunoda. De beslissing van de Red Bull-leiding lijkt te zijn genomen op basis van angst en drijft Verstappen verder naar de uitgang. Is dit het laatste seizoen van de Nederlander bij de gevallen Oostenrijkse grootmacht?

Het dondert en bliksemt binnen Red Bull Racing. En dat is niet voor het eerst. Het team uit Milton Keynes wordt al tijdenlang geteisterd door interne conflicten en matige prestaties op de baan. Het begon allemaal toen Christian Horner vlak voor aanvang van het seizoen van 2024 werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Het zorgde voor een enorme onrust bij Red Bull. Vervolgens vond er ook nog een interne machtsstrijd plaats, waarbij ook Dr. Helmut Marko even moest vrezen voor zijn toekomst. Verstappen zei toen al dat als Marko zou moeten vertrekken, hijzelf ook z'n koffers ging pakken. Zover kwam het niet, maar vader Jos heeft sindsdien meermaals laten doorschemeren dat het geen uitgemaakte zaak is dat zijn zoon 'gewoon' bij Red Bull blijft. De prestaties op de baan en de sfeer binnen het team moeten goed zijn - en daar lijkt nu wederom geen sprake van.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen had Lawson graag willen behouden

Het is wederom kommer en kwel bij Red Bull. De prestaties op de baan vallen tegen en Lawson heeft zojuist te horen gekregen dat hij al na twee raceweekenden mag vertrekken bij de hoofdmacht. En dat terwijl Verstappen naar verluidt intern zijn steun had uitgesproken richting de 22-jarige Nieuw-Zeelander. Red Bull legde eind vorig jaar nog vele miljoenen op tafel om Sergio Pérez te kunnen lozen en heeft nu alweer besloten zijn vervanger opzij te schuiven. Opmerkelijk, want iedereen lijkt het er inmiddels over eens dat het niet zozeer de coureurs zijn die tegenvallen, maar de RB21. De bolide heeft een uiterst klein werkvenster, die is toegespitst op de wensen van Verstappen. De kans dat Tsunoda er wel direct goed mee overweg kan, is dan ook bijzonder klein.

Paniekactie van Red Bull? Verstappen 'liket' kritische noot

Het lijkt dan ook een paniekactie te zijn van Red Bull, dat naar verluidt alles in het werk probeert te stellen om minimaal de derde plek bij de constructeurs veilig te stellen. Lukt dit niet, dan kan Verstappen naar verluidt zijn ontsnappingsclausule activeren en vroegtijdig vertrekken. Er moeten dus punten worden gescoord door de tweede coureur. Maar of Tsunoda daar beter voor geschikt is dan Lawson? Dat moet nog blijken. De manier en het moment waarop Lawson aan de kant is geschoven, verdient in ieder geval niet de schoonheidsprijs. Dit lijkt ook Verstappen in het verkeerde keelgat te zijn geschoten, want de Nederlander gaf een like op Instagram op een kritisch bericht van Giedo van der Garde jegens Red Bull. Uiteraard werd deze 'like' al snel opgemerkt door de media.

Zorgen en twijfels stapelen zich op voor Verstappen

Maar Verstappen heeft nog wel meer aan z'n hoofd dan alleen de oneervolle degradatie van z'n teamgenoot, het wennen aan wéér een nieuwe collega en een tegenvallende RB21. Verstappen lijkt namelijk een loodzwaar seizoen voor de boeg te hebben en er is op dit moment nog geen licht aan het einde van de tunnel. En al zijn hoop vestigen op volgend jaar, is ook een enorm risico. In 2026 treden de nieuwe motorreglementen in werking, en met Ford heeft Red Bull niet alleen een nieuwe ontwikkelingspartner in de arm genomen, maar gaat het ook nog eens voor het eerst volledig zelfstandig een power uit van de band laten rollen. Daarnaast is Ford er alleen voor het elektrische gedeelte en is de samenwerking vooral vanuit marketingtechnisch oogpunt aangegaan.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de kopstukken die recentelijk bij Red Bull Racing zijn vertrokken. Mensen die een cruciale rol hebben gespeeld in de succesperiode tussen 2021 en 2024: Adrian Newey, Rob Marshall en Jonathan Wheatley. Met name het vertrek van Newey gaat Red Bull de komende tijd veel pijn doen, zo voorspellen experts.

Horner erkent "pijn op korte termijn" voor Verstappen

De eerste signalen van de nieuwe Red Bull-Ford power unit zijn dan ook niet bijster positief. Hoewel Christian Horner en Helmut Marko benadrukken dat ze gewoon 'op schema' liggen met de nieuwe motor, erkennen ze tegelijkertijd ook dat er 'uitdagingen' zijn. "Het is verreweg onze grootste uitdaging. We hebben een startend bedrijf opgezet, op agressieve wijze 600 mensen aangenomen, een fabriek gebouwd, het proces in gang gezet en een groep mensen bij elkaar gebracht om te werken binnen een Red Bull-cultuur die zo succesvol is geweest aan de chassiszijde", zo zei Horner destijds.

Sterker nog, Horner heeft al een soort van bevestigd dat Verstappen ook in 2026 niet op kampioenschapswaardig materiaal hoeft te rekenen. De Red Bull-Ford motor gaat niet direct een succesformule zijn. "Het is onvermijdelijk dat er pijn op de korte termijn zal zijn", zo waarschuwde Horner. Het Italiaanse Autosprint schreef er afgelopen jaar ook over. Zij lieten destijds weten dat de zorgwekkende berichten over de eigen motor van Red Bull waar zijn. De krachtbron zou niet alleen te langzaam zijn, maar ook qua betrouwbaarheid ernstig tekortschieten. Ook De Telegraaf bevestigde deze berichtgeving destijds.

Pijn op korte termijn is inmiddels lange termijn voor Verstappen

De korte termijn pijn die Horner voorspelt bij de introductie van de nieuwe motor, komt voor Verstappen bovenop de problemen die hij momenteel al ervaart en heeft ervaren. Voor de regerend wereldkampioen zal het inmiddels voelen als lange termijn pijn. En aangezien Verstappen al meermaals heeft aangegeven niet al te lang door te willen gaan met zijn Formule 1-carrière, zal hij koste wat het koste de laatste jaren van zijn loopbaan willen doorbrengen in een competitieve bolide. En die kans, die gaat hij mogelijk krijgen. Mogelijk dit jaar al.

Verstappen vertrekt na dit seizoen als hij de kans krijgt

Of Verstappen uiteindelijk wíl en kán vertrekken, hangt van meerdere factoren af. Red Bull heeft de grootste kans om hem te behouden door de RB21 zo snel mogelijk op het gewenste niveau te brengen. En dat betekent niet alleen dat Verstappen er sneller mee kan rijden, maar ook dat de auto voor de tweede coureur beter bestuurbaar wordt, waardoor ze consequent met twee rijders voor in het veld kunnen vechten. En dat is ook waar Red Bull op hoopt, want de constructeurspunten kunnen wel eens een cruciale rol gaan spelen in de toekomst van Verstappen. Er klinken geluiden dat Verstappen zou kunnen vertrekken als het team niet minimaal derde wordt bij de constructeurs.

Realistische kans dat Verstappen na 2025 vertrekt bij Red Bull

De kans is echter zeer reëel dat Verstappen na dit seizoen vertrekt bij Red Bull Racing. De concurrentie ontwikkelt zich momenteel ook razendsnel en daarnaast is het nog maar de vraag of Tsunoda wél snel punten kan pakken voor Red Bull. En dan hebben we nog de zorgen voor Verstappen over de toekomst vanaf 2026 en de leegloop aan grote namen, waarvan Newey de bekendste is. Laten we ten slotte niet vergeten dat vader Jos ook een vinger in de pap heeft en hij publiekelijk ook al meermaals z'n zorgen heeft uitgesproken over de huidige situatie. Mercedes en Aston Martin zullen de ontwikkelingen rondom Verstappen in ieder geval nauwlettend in de gaten houden.