Ferrari verdiende nul punten op de zondag van de F1 Grand Prix van China. Lewis Hamilton en Charles Leclerc werden gediskwalificeerd vanwege overtredingen van het technisch reglement. Esteban Ocon was een van de coureurs die profiteerde, en toevallig zat hij in het vliegtuig met Leclerc, teambaas Frédéric Vasseur en Ferrari-personeel, toen het nieuws van de diskwalificatie doorkwam.

Leclerc en Hamilton hadden niet de snelheid op het Shanghai International Circuit om de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris, de Mercedes van George Russell en de Red Bull van Max Verstappen bij te houden, en dat terwijl Hamilton juist verrassend de Sprint op de zaterdag had gedomineerd. Het ging van kwaad tot erger, toen de Ferrari's werd gediskwalificeerd: de bolide van Leclerc zat 1 kilogram onder het minimumgewicht van 800 kilogram en bij die van Hamilton waren de skid blocks 0,4 à 0,5 millimeter te veel weggesleten, wat aangeeft dat de rijhoogte te laag was. De enige andere keren dat een team een dubbele diskwalificatie kreeg voor twee verschillende redenen waren Tyrrell tijdens de Europese Grand Prix van 1996 (Ukyo Katayama had een duwtje van de marshals gekregen toen zijn auto was afgeslagen en de auto van Mika Salo was te licht) en Arrows tijdens de Australische Grand Prix van 2002 (Enrique Bernoldi was te laat overgestapt naar de reserveauto en Heinz-Harald Frentzen was door het rode licht aan het einde van de pitstraat gereden, nadat hij tevens naar de reserveauto was overgestapt).

Ongemakkelijk moment in het vliegtuig

Dankzij de diskwalificatie van de Ferrari's schoof Ocon op van de zevende naar de vijfde positie in de Grand Prix van China. Daar kwam de achtste plaats van Ollie Bearman nog bij en zo maakte Haas haar op een na beste raceweekend in de Formule 1 ooit mee.

Leclerc, Vasseur en leden van het Ferrari-team zaten al in het vliegtuig om Shanghai te verlaten en Ocon vloog met hen mee. Het zorgde voor een ongemakkelijk momentje, toen de Italiaanse formatie het nieuws te horen kreeg van de diskwalificatie, want Ocon was vervolgens de enige blije man aan boord.

"Ik nam dezelfde vlucht als Charles, zijn engineers en Fred Vasseur", vertelde de Haas-coureur tegenover Canal+. "We zaten allemaal samen, toen we het [de diskwalificatie] te horen kregen. Ik schudde de hand met Fred en Charles en zei: 'Het spijt me voor jullie. Maar ik ben blij voor mezelf!'"

Ocon ligt 1 punt voor Hamilton en 2 punten voor Leclerc in het rijderskampioenschap. Bij de constructeurs ligt Ferrari nog 3 punten voor op Haas.

